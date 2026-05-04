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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Everton 3-3 Manchester City

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Everton 3-3 Manchester City

Este lunes, Manchester City no pasó del empate en su visita al Everton y cedió terreno frente al Arsenal de cara al título de la Premier League. ¡Todos los detalles acá!

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Erling Haaland en Everton vs. Manchester City.
Erling Haaland en Everton vs. Manchester City.
Getty Images.

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