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Gol Caracol  / Escándalo en Santos con Neymar como protagonista; se metió feo con el hijo de Robinho

Escándalo en Santos con Neymar como protagonista; se metió feo con el hijo de Robinho

Neymar no para de ser protagonista de noticias en el fútbol brasileño y que le dan la vuelta al mundo. La última de ellas con un incidente que se habría dado en un entrenamiento.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Neymar lamenta con el Santos FC
Neymar lamenta con el Santos FC - Foto:
Getty Images

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