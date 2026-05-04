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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, figura en triunfo 5-1 sobre Vitoria; gol y dos asistencias en Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez, figura en triunfo 5-1 sobre Vitoria; gol y dos asistencias en Sporting de Lisboa

Sporting de Lisboa no tuvo piedad y goleó a Vitoria con anotación y doblete de asistencias del colombiano Luis Javier Suárez. Acá toda la información del partido del balompié 'luso'.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Getty Images.

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