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Gol Caracol  / No solo fue Cristian Borja; otra figura de América sufrió fuerte golpe y enciende alramas en Uruguay

No solo fue Cristian Borja; otra figura de América sufrió fuerte golpe y enciende alramas en Uruguay

En el duelo contra Pumas UNAM, Cristian Borja generó preocupación en la Selección Colombia por una grave lesión, sin embargo, no fue el único en Uruguay también están atentos para el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Pelota de la Liga MX.
Pelota de la Liga MX.
Getty Images.

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