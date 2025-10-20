Dayro Moreno reapareció en medio de rumores de indisciplina en Once Caldas; "enfocado, parceritos"

La no convocatoria de Dayro Moreno, delantero y figura histórica del Once Caldas, para el encuentro del domingo pasado contra Llaneros FC ha desatado una ola de especulaciones sobre su ausencia, sacudiendo los cimientos del equipo de Manizales en un momento clave de la temporada.

El máximo goleador del fútbol colombiano, de 40 años, no figuró en la lista de viajeros para el compromiso de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025 en Villavicencio, un partido vital que terminó en una derrota 2-0 para el conjunto 'blanco blanco', complicando sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares finales.

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial detallando las razones de la ausencia, el silencio ha sido el caldo de cultivo perfecto para que crezcan las versiones extraoficiales. Algunas de ellas sugieren que Moreno habría incurrido en episodios que atentan contra la disciplina interna del Once Caldas.



Este posible nuevo capítulo de indisciplina en la dilatada carrera del atacante tolimense se produce en un contexto de bajo rendimiento deportivo, pues el jugador lleva casi tres meses sin anotar en el torneo local, coincidiendo con la reciente eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, derrota que el propio Dayro calificó como un "fracaso".

En el duelo frente al conjunto de Villavicencio, el técnico Hernán Darío Herrera fue interrogado sobre la ausencia del de Chicoral, a lo que el entrenador paisa respondió: "Es una decisión técnica", sin dar mayores detalles acerca de la situación del goleador de su equipo.

Ante la falta de claridad por parte de la dirigencia y el DT, la afición manizaleña aguarda una explicación oficial que confirme o desmienta los rumores. La sombra de la indisciplina planea de nuevo sobre uno de los mayores talentos del fútbol nacional, justo cuando el Once Caldas más necesita de su olfato goleador para asegurar un cupo en la fase final del campeonato. La situación de Dayro Moreno es ahora el principal interrogante en la interna del club de cara a los próximos y decisivos encuentros.

Mientras hay todo ese ruido sobre la situación de Dayro, el jugador apareció en una historia de Instagram entrenando en un gimnasio, demostrando que mientras muchos hablan, él se mantiene preparándose para estar en las canchas.

Dayro Moreno entrenándose en medio de los rumores de actos de indisciplina en Once Caldas. pic.twitter.com/37TJoBWWo2 — Jhonatan Reyes (@Jreyfut) October 20, 2025

Además, subió un video en el que asegura que las personas hablan demasiado. "La gente a veces especula, y mucho morbo y mucha maricada. Por ejemplo el día cuando yo no jugué con Chicó no me daba. La parte psicológica estaba suave, y yo soy duro, yo me mezclo psicológicamente con mi trabajo". Igualmente, acompañó la publicación con un mensaje directo para sus críticos. "¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa. Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos", concluyó.