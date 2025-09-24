Jorge Bava no es más el director técnico de Santa Fe: ya hay comunicado oficial

Minutos después de vencer 1-2 a Independiente Medellín por la Copa Colombia, Santa Fe oficializó la salida del director técnico Jorge Bava, confirmando los rumores que circularon en estos días sobre un inminente vínculo del uruguayo con Cerro Porteño de Paraguay.

"Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que: Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo. Extendemos nuestros agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales. A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino. Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad. Asimismo, queremos agradecer a nuestra hinchada por el acompañamiento y apoyo durante esta temporada. Continuaremos trabajando en la conformación del equipo para la Conmebol Libertadores 2026", se lee en el comunicado que compartieron en la cuenta oficial de la red 'X'.

🖊 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 pic.twitter.com/mKEzNzojtl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 25, 2025

De esta manera, las directivas aceptaron la indemnización que ofreció el conjunto paraguayo para contar con los servicios de un Bava que tuvo un gran paso por el 'cardenal', ya que consiguió la anhelada décima estrella al coronarse campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras imponerse en la final justamente sobre Medellín, el mismo rival de este miércoles en Copa. El estratega de 44 años llegó en abril de este año luego de la salida de Pablo Peirano, quien en ese momento se marchó para dirigir a Nacional de Uruguay.

Bava alcanzó a dirigir 32 encuentros, en los cuales obtuvo 14 victorias, 10 empates y ocho derrotas para un rendimiento del 54%. En ese tiempo, Santa Fe anotó 38 goles y recibió 32 en contra.