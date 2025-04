Jorge Bava: "Nos faltó más tranquilidad, estamos creando chances pero no concretamos"

Santa Fe cedió puntos en Bogotá al caer 1-2 con Medellín, que supo ser certero en las opciones que creó. Luego del partido de la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2025, Jorge Bava, director técnico del 'león', compareció en rueda de prensa y entregó sus opiniones de lo que fue el desempeño de sus dirigidos en el gramado del Nemesio Camacho El Campín.

De entrada habló del sistema de juego que implementó, los riesgos que tomó en el segundo tiempo, pero desafortunadamente no alcanzó para darle vuelta al resultado contra el 'poderoso'.

"Teníamos que tomar riesgos porque veníamos en desventaja, y bueno, más allá de lo que venía haciendo Medellín muy bien, tratamos de buscar mejoría y tener triangulaciones por todo el sector de la cancha. En el segundo tiempo, a lo último, tuvimos que tomar más riesgos y en realidad fue un 4-1-1-4 con dos puntas y un enganche, dos bien abiertos; tratar que los laterales jugaran duelos con los carrileros de ellos, tener dos defensores para el único atacante y copar la cancha. No alcanzó, entramos con desventaja y ellos se refugiaron bien y no pudimos ingresar como sí lo hicimos en la primera parte", sostuvo Bava.

Jorge Bava da indicaciones en medio del Santa Fe vs. Medellín por la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa

El timonel uruguayo fue consultado del por qué a Santa Fe le costó asociarse en el juego contra DIM. Sostuvo que cambiaría todo el tema de las conexiones en pro de haber tenido un mejor resultado.

"Una cosa son los resultados, que obviamente no son lo que queremos, y otra cosa son las asociaciones y las combinaciones, el equipo más allá de haber perdido el partido inició muy bien, está tenido chance y no las está concretando; el mínimo error no forzado, te cobran. No es excusa, pero en ese camino, estamos buscando tener más llegadas al arco rival, más asociaciones, lo estamos consiguiendo; pero no está alcanzando. Cambiaría todo por el resultado, pero estoy convencido que esas conexiones, llegar más que el rival te va a permitir a la larga ganar más que perder. De repente en el segundo tiempo nos faltó más tranquilidad al final para tener más conexiones y poner en ventaja a nuestros delanteros, estando creando chances pero no concretamos", agregó.

Otras declaraciones de Jorge Bava:

- La titularidad de Jhon Meléndez y cómo evoluciona Pisciotti

Lo he visto bien el corto tiempo que he estado, lo he visto progresar y creí oportuno darle la oportunidad. En el caso de Pisciotti viene trabajando muy bien, estamos haciendo trabajos individuales con él. El tener solo siete suplentes tener a veces tener que optar por jugadores más polifuncionales para completar la plantilla, vengo de otras ligas onde tenés 10; tenés jugadores en todos los puestos.

- Lo que le sorprendió de Medellín

"Se dio un partido como se podía jugar, un equipo que tiene buen juego por bandas; es un equipo incómodo de jugar porque tiene jugadores colgados arriba y hace que nuestros laterales no puedan jugar cómo nos gusta; tiene mucha variabilidad en ese sistema, lo tienen bien aceitado".