Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jorge Bava, satisfecho con empate frente a Millonarios: "Estamos cerca del objetivo"

Jorge Bava, satisfecho con empate frente a Millonarios: "Estamos cerca del objetivo"

Tras igualar 0-0 con los 'embajadores', el estratega de Santa Fe habló en rueda de prensa y analizó la actualidad del equipo, que está cada vez más cerca de "cumplir el objetivo".