Jorge Bava, satisfecho con empate frente a Millonarios: "Estamos cerca del objetivo"

Luego de igualar por 0-0 frente a Millonarios, en al Liga BetPlay, Jorge Bava atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, para analizar el presente de Santa Fe y lo que viene para el equipo, pues no se conforman con ser el actual campeón de Colombia.

“No vi la tabla, pero creo que el objetivo, si no lo cumplimos hoy, estamos cerca, que es estar cerca dentro los ocho”, indicó el estratega uruguayo, quien, después de sumar un punto frente a los azules, escaló a la octava casilla en la tabla de posiciones.

Sumado a eso, aceptó que el equipo a veces pasa por ‘baches’ futbolísticos, que siempre se tratan de corregir durante la semana para que en los partidos el equipo muestre una mejor versión: “Tenemos altibajos, a veces queremos consolidarnos nosotros más como equipo, además, sí es verdad que no comenzamos de la mejor manera en cuento de la preparación, pero creo que conseguimos muchos puntos al inicio y a medida que van pasando las fechas, vamos aprovechando como agua en el desierto el tiempo de trabajo”.

Millonarios y Santa Fe en duelo por la Liga BetPlay II-2025. Foto: Colprensa.

“Desde lo físico el equipo no se ha resentido, trabajamos muy bien y tenemos que ir mejorando lo de los altibajos, quizá al inicio eran unos, quizá ahora son otros, pero hace parte de la evolución, del equipo, lo importante es que ya tenemos una base sólida y debemos trabajar sobre eso”, agregó Jorge Bava, en rueda de prensa.

*Otras declaraciones de Jorge Bava:

¿Por qué sacó a Omar Fernández?

“El compromiso que tiene Omar Fernández no se discute, uno lo cataloga como el alma del equipo, pero había que hacer variantes. De pronto en ese doble cinco Marcelo Meli es más táctico que otros jugadores y por eso fue el cambio”.

¿Qué análisis, desde lo futbolístico, hace de este Santa Fe?

“De repente hay partidos en los que debemos estar más sólidos en defensa; cada partido tiene circunstancias, pero siempre tratamos de mejorar de inmediato. El otro día hicimos un gran partido, pero lo perdemos por errores puntuales, sin embargo, no repetimos patrones, no es que nos hagan goles de la misma manera. Pero en este lapso de siete partidos que solo hemos ganado un partido, hay que analizar y ver qué podemos mejorar, hacer lo de siempre”.

¿Cuál es la autocrítica que hace partido a partido?

“Yo parto de la base que me equivoco siempre; con base a eso analizo siempre los partidos. Vivo equivocado en una realidad y eso es lo bueno, cada decisión que tome voy a estar equivocado”.

Acción de juego en el clásico entre Millonarios vs. Santa Fe, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Cómo maneja la rotación del equipo?

“En cada partido tratamos de colocar el mejor equipo y ahí está involucrada toda la plantilla, trato de aprovechar los momentos de cada jugador y tratar de sacarle provecho en cada partido. La fortaleza de Santa Fe es el equipo en sí y las individualidades, cada uno tiene sus momentos”.