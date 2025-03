Jorge Luis Pinto: "Dicen que pagan 45 millones por 8 tiros de esquina, quedé asombrado"

Jorge Luis Pinto fue uno de los invitados este viernes 14 de marzo al programa 'Jugada Maestra', que se transmite por la plataforma de'Ditu', de Caracol Televisión . Allí el técnico de origen santandereano dejó unas impactantes declaraciones cuando fue consultado por las razones para dar un paso al costado del Unión Magdalena . Sin embargo, unas palabras llamaron la atención y fue en el instante en el que lo interrogaron si había pasado algo interno en el 'ciclón bananero'.

Fiel a su estilo, directo, Pinto le reveló a Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, y lo que realmente sucedió en el elenco de la capital del Magdalena. El tema de los apuestas en el fútbol fue un tema polémico, en su reciente estadía en el equipo de Santa Marta.

"Con el debido respeto tiene que ver mucho de los apostadores, salieron con chismes o comentarios sobre los tiros de esquina. Hay un comentario que pagan 45 millones por ocho tiros de esquina, en minutos iban cinco, y yo quedo asombrado, son detalles que me llevan a tomar decisiones", expresó Pinto Afanador, en el mencionado programa.

¿Qué otras declaraciones dejó Jorge Luis Pinto?

- ¿Cómo quedó su relación con Eduardo Dávila?

"Bien, súper bien. Lo siento por él y todo; veníamos haciendo cosas buenas, no fue fácil, le hablé las cosas con sinceridad. De pronto viene otra persona y éste puede que lo haga bien y punto".

- Más detalles sobre su salida de Unión Magdalena

"Me fui porque cumplí la etapa del reto (ascender al equipo a Primera División) y pensé que podía conseguir cosas buenas. Hay múltiples factores y de otras índoles, y en eso estoy estoy. Fundamentalmente por eso, me dolió eso de los siete partidos sin ganar".

- El tema de los futbolistas que apartaron del equipo...

- "Totalmente, eso lo enfrenté con el presidente del Unión Magdalena, no con Eduardo Dávila; hubo una novatada, eso no se hace. Hay un cúmulo de cosas que no me dejan la cabeza tranquila, hay muchos muchachos muy profesionales".

El comunicado de Pinto tras su salida de Unión Magdalena

"Quise continuar el proceso en la primera división, siempre dando todo mi profesionalismo y con absoluta disposición, pero existieron situaciones externas e innegociable. Nuestro esfuerzo no fue suficiente para superar los obstáculos que no permitieron materializar el proyecto de llevar al Unión Magdalena a la cima, como siempre fue mi intención", se leyó en uno de los apartados.