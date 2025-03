Jorge Luis Pinto tomó decisión radical en Unión Magdalena: dejó un anuncio oficial

"A todos mis seguidores, amigos y afición del fútbol en general, quiero contarles que a partir de la fecha me aparto de la dirección técnica del Unión Magdalena , un equipo que ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón", de esa manera Jorge Luis Pinto dio a conocer que no sigue en la dirección técnica del 'ciclón bananero'.

Y es que su salida del elenco samario era un secreto a voces, no solo porque los resultados no lo acompañaron en la Liga BetPlay I-2025, sino porque se habrían presentado otros inconvenientes con el plantel. Pinto se mostró orgulloso porque logró el cometido que era ascender.

"En esta ocasión me siento muy orgulloso de lo que logramos juntos, pues nos propusimos el reto del ascenso a la Primera División y lo conseguimos superando las expectativas del tiempo estimado. Fue un gran trabajo en equipo, donde demostramos que con disciplina, entrega, sacrificio y ganas se llega a la meta", continuó el timonel oriundo de San Gil en su comunicado.

Jorge Luis Pinto, director técnico de Unión Magdalena, tras la final de ida del Torneo BetPlay II-2024 contra Llaneros Archivo de Colprensa

En otro apartado del comunicado que emitió en sus redes sociales, Pinto dejó claro su intención de continuar en el banco técnico, pero que hubo otro motivos que no lo permitieron.

Publicidad

"Quise continuar el proceso en la primera división, siempre dando todo mi profesionalismo y con absoluta disposición, pero existieron situaciones externas e innegociables que no me permitieron lograr una pronta evolución compatible al nivel que se requiere en la máxima categoría del fútbol colombiano. Nuestro esfuerzo no fue suficiente para superar los obstáculos que no permitieron materializar el proyecto de llevar al Unión Magdalena a la cima, como siempre fue mi intención", precisó.

Por último, mostró su agradecimiento al club y a los directivos del Unión Magdalena.

Publicidad

"Quiero agradecer públicamente a Eduardo Dávila y su familia, por quien decidí dirigir un equipo de la segunda división sabiendo que no era lo que más anhelaba, pero aceptando el reto de ascenderlo. Mi gratitud también a los directivos, jugadores, cuerpo técnico y administrativo, a hinchas y aficionados. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes y espero que el equipo continúe creciendo y logre la permanencia en la primera división, lugar del que nunca debió salir", concluyó.