A Dayro Moreno no lo dejaron celebrar; era un gol agónico en Once Caldas vs. Tolima

Once Caldas recibió este domingo 24 de agosto al Deportes Tolima, en compromiso válido de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025. En el 'blanco-blanco' fue titular y jugó todo el partido, Dayro Moreno, su gran figura, que incluso no lo dejaron celebrar en una de las últimas jugadas del partido.

El delantero tolimense logró enviar el balón al fondo de la red en el tiempo de adición de la parte complementaria, luego de un excelente paso al vacío que fue interceptado muy bien por Moreno Galindo. Tras controlar el balón y eludir al arquero del cuadro ibaguereño, Cristopher Fiermarin, el delantero definió con gran categoría.

Esa anotación significaba el 1-1 parcial en el tablero, pero el asistente de línea levantó el banderín por fuera de lugar. Desde el VAR le corroboraron la determinación inicial al árbitro central.

Finalmente, el compromiso en el estadio Palogrande quedó 0-1 a favor del Deportes Tolima, que de paso llegó a 16 puntos en el campeonato. Once Caldas se quedó en tres unidades y es colero.



Vea acá el gol que le anularon a Dayro Moreno en Once Caldas vs. Tolima:

⚽💥¡Dayro Moreno anotaba sobre el final del juego, pero quedó anulado por fuera de juego!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/AFFaj8h9Mg — Win Sports (@WinSportsTV) August 24, 2025