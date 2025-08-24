Gran definición de Kylian Mbappé para el segundo gol de Real Madrid sobre Real Oviedo

Por la segunda fecha de LaLiga, el Real Madrid visitó al Real Oviedo, nuevo inquilino del campeonato español, que poco pudo hacer y terminó cayendo 3-0 frente a los dirigidos por Xabi Alonso.

A los 37 minutos de juego, Kylian Mbappé abrió el marcador con un potente remate de pierna derecha, tras una asistencia de Arda Güler. El tanto del francés estuvo rodeado de suspenso, ya que el VAR revisó una posible falta previa a la anotación.

En el minuto 83, nuevamente Mbappé se hizo presente en el marcador, esta vez aprovechando una asistencia de Vinícius Jr., que el galo definió con clase para el 2-0.

Ya en el tiempo de adición, Vinícius Jr. sentenció la victoria con el tercer gol, sellando un triunfo contundente para el conjunto merengue.



Así fue el gol de Kylian Mbappé al Real Oviedo

¡¡PARA LIQUIDARLO!! Vini recuperó, asistió y Mbappé definió de primera para sellar su doblete en el 2-0 de Real Madrid ante Real Oviedo.



