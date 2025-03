Jorman Campuzano y su duro desahogo: “Yo perdí un hijo y no quería jugar más fútbol”

Jorman Campuzano se ha consolidado como uno de los jugadores de experiencia y calidad en Atlético Nacional , algo que demostró el domingo en el partidazo contra América de Cali, siendo una de las piezas clave del equipo antioqueño.

Pero más allá de lo futbolístico el nacido en Tamalameque mostró su faceta más personal y en la que aprovechó para desahogarse y confesar varios temas delicados y tristes de su vida familiar, en especial por lo vivido en Argentina en su paso por Boca Juniors.

“Siempre cono digo respeto a Boca Junior, jugué 150 partidos, no sé porque la gente dice que difícil, sí viví momentos difíciles pero no fueron futbolísticos, que fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, entonces quizás no quería jugar más fútbol. Entonces no culpemos a Boca, ni al fútbol argentino, no me culpen a mí, a veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a las cosas”, contó Jorman Campuzano a ’10 Sports’.

De hecho, también tocando el tema de su dura pérdida que sufrió, comentó que regresó a Atlético Nacional a pesar de tener ofrecimientos de otras ligas en el exterior.

“Cuando hablé con Román tuve varias ofertas de México, Brasil, y dije creo que es el momento de ir a Nacional que fue quien me cambió la vida, después de Pereira, que me abrió las puertas internacionalmente. Lo estoy disfrutando, tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya yo viví lo más difícil que es perder un hijo por lo que de aquí a allá es ganancia. Tengo dos hijos que cada día ese es el trabajo más difícil para mí, ser el mejor padre”, agregó de forma emotiva Jorman Campuzano en el citado medio.

Acá más declaraciones de Jorman Campuzano:

*¿Fue hincha de Millonarios?

"Muchos hablaron que soy hincha de otra institución, Nacional es lo más grande, estoy feliz, el que discute eso es terco en el fútbol, uno siempre debe estar disfrutando. Internacionalmente es el que mejor ha representando al país, como Once Caldas en su momento y Santa Fe en su momento".

*Su salida de Nacional a Boca Juniors

"Cuando me fui en el 2018 se habló que fue por plata y me fui por el mismo salario, cosas que yo a veces me las guardo y ahora que vine lo hice por menos plata de lo que ganaba allá. Venía a ser feliz, estábamos sufriendo mucho porque Argentina nos recordaba lo que vivimos con el niño".

*Una polémica en Nacional

"Cuando pasó lo de Valledupar yo organicé pero no fue como se dijo, y no hablo por el partido de hoy, porque un día me va mal, otro día me va bien, pero la entrega nunca se acaba".