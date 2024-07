Juan Fernando Quintero y el equipo del fútbol colombiano al que regresaría

Juan Fernando Quintero no es titular pero siempre responde cuando el técnico Néstor Lorenzo lo llama a la cancha, como este sábado que fue importante en la jugada de penalti para el 5-0 definitivo contra Panamá.

Y tras sumar algunos minutos el talentoso volante antioqueño atendió a los medios de comunicación en zona mixta para hablar de lo que fue el duelo de cuartos de final de Copa América 2024, pero también hubo un momento para que le preguntaran sobre un posible regreso al campeonato de nuestro país.

En ‘Habla Deportes’ le preguntaron si le gustaría volver al Junior de Barranquilla, a pesar de no haber salido bien del equipo por diferencias con el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

“Siempre, el cariño ha sido grandísimo, cuando se fui se hablaron muchísimas cosas pero la gente sabe lo que es, don Fuad Char sabe, Alejandro también. La puerta siempre esta abierta. No he hablado, pero no es sino coger el teléfono y ahí estamos”, declaró Quintero Paniagua.

Publicidad

El mediocampista paisa actualmente está con contrato vigente en Racing, de Argentina, aunque mucho se ha hablado del futuro del jugador, ya que podría salir de la 'Academia', ya que desde el cono sur han mencionado que quisiera estar en Colombia más cerca de su familia.

Juan Fernando Quintero en entrenamiento con la Selección Colombia Foto: AFP

Acá más declaraciones de Juan Fernando Quintero:

Publicidad

*Colombia va paso paso

“Si mantenemos esta mentalidad conseguiremos cosas importantes, pero es partido tras partido, debemos respetar a los rivales, no podemos pensar que será fácil, pero todos los días se puede mejorar, fue un partido que nos todo salió, tuvimos contundencia y marcamos diferencia en el juego”.

*Todos los jugadores siempre están listos

“El entrenador lo sabe, nosotros somo conscientes de eso, con esa mentalidad debemos seguir, independientemente del que juegue tiene que hacer las cosas bien. El partido se dio un poco amplio en el partido, tuvimos contundencia y venimos haciendo las cosas bien”.

*Néstor Lorenzo, clave en la unión del equipo

“Ha sido una buena elección de entrenador, la confianza que genera, los jugadores se conocen, los que llevamos doce años acá y tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. El presente de James Rodríguez nos da felicidad, de eso es que nos basamos para que como colombianos podamos representar nuestra bandera”.

*Feliz con Miguel Borja

“Nos conocemos hace tiempo, se la necesidad del delantero a la hora de hacer un gol y la confianza que le genera y la verdad que estoy muy contento por él”.