Jugador de Millonarios y un mensaje con "sabor a despedida": ¿se viene una nueva baja?

En la madrugada de este jueves, una de las grandes figuras de Millonarios se pronunció a través de su cuenta de ‘X’, con un mensaje que, aunque poco dijo, parece ser que para la hinchada ‘embajadora’ lo dijo todo.

Se trata de Juan Carlos Pereira, mediocampista del equipo azul desde hace varios años, siendo protagonista en los títulos tanto de Copa como de Liga, al mando de Alberto Gamero. Sin embargo, ante los rumores de su posible salida, en las últimas horas ha hecho eco el mensaje que ha dejado el futbolista en sus redes.

Y es que, aunque no confirmó absolutamente nada, ya que ni a Millonarios lo nombró, el ‘sensei’ dejó un mensaje con ‘sabor’ a despedida. “Y como decía el gran Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre”, dijo el futbolista ‘embajador’.

Y como decía el gran Hector lavoe, todo tiene su finaaaaaaalll 🎶🎤 nada dura para siempreee 🫡😓 — juan carlos pereira (@jpereira_33) December 26, 2024

Esto desató la reacción inmediata de la afición capitalina, que se reportó en la caja de comentarios con emotivas palabras hacia Juan Carlos Pereira, despidiéndolo del equipo azul.

“Me quedo con todo lo bueno, sobre todo esa confianza para los penales. Buen viento sensei”, “grande Juanca Pereira. Solo darte gracias por todo, bendiciones y éxitos en el futuro", “¡Gracias por todo! Hubo partidos de gran nivel y momentos épicos. Como puso alguien por acá mostraste mucho a la hora de cobrar penales decisivos. Éxitos y suerte en lo que venga", “muy profesional Pereira. Respondió cuando se le precisó y tuvo decisiva participación en los títulos obtenidos, no se dejó una gota de sudor. Gracias por el esfuerzo y haber aguantado suplencias no convocatorias y alguno que otro lenguaraz en las redes sociales" y “aunque me sacaste enojos y alegrías, te deseo lo mejor en tu carrera, creo que era ya un ciclo cumplido y al final lo mejor para ti, para nosotros como hinchas y para el club”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Millonarios.

¿Cómo va el mercado de Millonarios?

Aunque todavía no hay nada confirmado, la información que se maneja en el entorno ‘embajador’ es queFalcao García renueve su contrato con los azules de cara al 2025. Sumado a eso, también se habla de una posible salida de Daniel Ruiz, Santiago Giordana y Daniel Giraldo.

Es más, hace unos días, se hablaba del posible fichaje de Víctor Cantillo, pensando justamente en lo que sería el adiós de Juan Carlos Pereira y Giraldo para esa posición.

Por otra parte, desde Cali informan que Omar Bertel ya aterrizó a la ‘sucursal del cielo’ para presentar exámenes médicos con el América.