Jugadores vs periodistas; Jorman Campuzano, Jhon Durán y Richard Ríos, se dejaron 'picar'

En la noche de Copa Libertadores en la que Atlético Nacional goleó 3-0 a Nacional de Montevideo, se dio un hecho que se viralizó en redes sociales por el enfrentamiento de Jorman Campuzano a un periodista, por unas declaraciones recientes de ese comunicador que no cayeron bien en el mediocampista de los ‘verdolagas’.

“A vos te quería encontrar para decirte que sobre la jugada de la ‘paradinha’, que dijiste y te prestaste en tu página pero otra cosa es aquí. Yo juego con barbies, con mi niña juego con barbies. Entonces, quizás nos puedes tratar de otra manera. Y a otros compañeros también les ofendió, seguro te lo van a decir. No hay incomodidad de jugar con barbies”, enfrentó el experimentado futbolista a un periodista de ‘ESPN’.

Ese clip de aquella confrontación de Jorman Campuzano al comunicador ha generado muchos comentarios frente a las actitudes de la prensa, pero también de los futbolistas.

Por esa misma razón, en Gol Caracol recordamos algunas recientes discusiones entre periodistas y jugadores de fútbol colombianos, algo que se viene presentando más seguido de lo normal.

Discusiones de periodistas con futbolistas colombianos

En este mismo semestre en un duelo de Atlético Nacional en El Campín, un periodista le preguntó a Edwin Cardona sobre qué pensaba de los que decían que estaba para el retiro.

“¿Qué quiere que le responda? No sé usted qué quiere que lo responda. Fuimos campeones tres veces en menos de 53 días. Con todo respeto no sé. Hice un gran semestre y ahorita en 180 minutos lo muestro, no es porque sea soberbio y agrandado, cada uno tiene su opinión, respeto cada una”, respondió con molestia el talentoso volante ante el duro cuestionamiento.

Edwin Cardona festejando una anotación con Atlético Nacional, en Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Ya a nivel Selección Colombia también se han presentado roces entre la prensa y los futbolistas de nuestro país, con Jhon Durán como el que más viene siendo protagonista de estos episodios en zona mixta tras los duelos de la ‘tricolor’.

Tras el 2-2 contra Paraguay, en el mes de marzo del presente año, el joven delantero volvió a tener varios roces con los comunicadores en el escenario deportivo, en especial cuando le preguntaron por una polémica celebración del gol, en la que hizo un gesto como si se ‘hablara mucho’.

“¿Cuál gesto? ¿Qué piensas tú? Hice dos celebraciones, por qué solo hablas de una”, le respondió Durán a uno de los periodistas que le preguntaron por su particular festejo.

Jhon Durán en la Selección Colombia AFP

En esa misma noche el jugador del Al Nassr también se mostró prevenido con la prensa y decidió mostrarse seguro del trabajo de la Selección Colombia, más allá de los recientes malos resultados.

“En lo personal ninguna autocrítica, trabajamos, y el equipo menos. Corrimos, dimos todo en 90 minutos y pues entraron dos y fallaron otras. ¿La falla? ¿Qué falla has visto? Es normal, se gana, se empata o se pierde, el fútbol tiene esto, estamos quizás en un momento no tan bueno, pero cuando estábamos bien todo era color de rosa y todo el mundo hablaba bien, ahora no somos el diablo”, declaró Jhon Durán.

Para terminar, en Gol Caracol recordamos el cruce de Richard Ríos en zona mixta luego de la derrota 0-1 con Ecuador, en el mes de noviembre de 2024, cuando le preguntaron por su nivel en dicho encuentro y la autocrítica que hacía.

“Me veo bien, entero la verdad pero ¿por qué viene la pregunta básicamente a mí? Solo te estoy preguntando. Yo no tengo nada contra usted, yo siempre les respondo, acepto tu crítica, el gol sale por un error mío, acepto que no fue uno de mis mejores partidos”, dijo en aquella oportunidad el mediocampista del Palmeiras.