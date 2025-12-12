Síguenos en:
Junior, con un José Enamorado inspirado dio paso inmenso para el título: 3-0 sobre Tolima

Junior, con un José Enamorado inspirado dio paso inmenso para el título: 3-0 sobre Tolima

José Enamorado marcó dos de los goles de los barranquilleros, que tuvieron un primer tiempo de ensueño y lograron dejar sin reacción a un Tolima desteñido y que se vio sorprendido.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de dic, 2025
Jugadores del Junior festejando anotación contra Tolima, por Liga.
Foto: Colprensa.

