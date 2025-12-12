Junior, con un José Enamorado inspirado dio paso inmenso para el título: 3-0 sobre Tolima

En el estadio Metropolitano se vivió una fiesta, un auténtico carnaval de Barranquilla. Todo gracias al equipo de Alfredo Arias y sus jugadores, que estuvieron iluminados y lograron este viernes un valiosísimo triunfo 3-0 sobre Deportes Tolima, en la ida de la gran final de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano.

Y es que los 'tiburones' hicieron un primer tiempo de diez puntos, de alto contenido y de una efectividad a toda prueba, además de aprovechar cada uno de los parpadeos que presentaron en la cancha del 'Metro' los visitantes.

Además de eso, rápidamente se fueron en ventaja y enloquecieron a sus seguidores, que desde tempranas horas colmaron las tribunas del escenario ubicado en el sector de la Ciudadela 20 de Julio. Ahí el que dijo presente con una buena jugada individual y una definición excelsa fue José Enamorado, quien a los cinco minutos abrió el marcador.

Aunque desde la zona del banquillo el técnico Lucas González quiso alentar a los visitantes, este Junior se llenó de más confianza, gozó del aliento de ese jugador número 12 y antes de finalizar la etapa inicial vinieron más alegrías y satisfacciones para los rojiblancos.



Así volvió a hacer de las suyas un Enamorado inspirado, que anotó el segundo de una noche redonda, dulce en la capital del Atlántico, en el estadio y en general en diferentes rincones de la ciudad en los que todo fueron festejos, sonrisas y abrazos.

Pero lo peor para el 'pijao' llegó antes de que el árbitro Carlos Betancur diera por finalizada la inicial. El encargado de marcar el tercer tanto fue Brayan Castrillón y una nueva celebración. Ahí hay que decir que aparte de los dos anotadores, el que aclaró el camino fue el paraguayo Guillermo Paiva.

En 45 minutos, Junior solucionó y allanó el camino para lograr su estrella once, porque el segundo tiempo fue de aguantar, de estar bien parados y atentos en zona defensiva. Además, que le dieron el balón a un Tolima que tocó, pero que no profundizó, ni metió miedo.

A eso hay que agregarle que después del minuto 70, el mediocampista Sebastián Guzmán mordió un anzuelo, entró en el juego de palabras de Teófilo Gutiérrez, a quien le dio un cabezazo y vio la roja.

Con 10 hombres los del DT González terminaron de resignar posibilidades de descontar, de obtener al menos un anhelado gol, que les diera mayores esperanzas en la vuelta del próximo martes en la vuelta de la finalísima.

Fue fiesta total en el Metropolitano y Junior se ilusiona con alcanzar de nuevo la gloria en el fútbol colombiano. Por lo menos, la cuota inicial para la estrella la puso y con creces, ahora la tarea es confirmarlo en Ibagué.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final Tolima vs. Junior, en la Liga BetPlay 2025-II?

Tras lo acontecido este viernes en el Metropolitano, 'pijaos' y 'tiburones' se verán las caras de nuevo este martes 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), con la transmisión de la televisión cerrada.

Junior vs. Tolima - 12 de diciembre de 2025. COLPRENSA.