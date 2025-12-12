Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano  / Cuándo es el partido de vuelta de la final Tolima vs. Junior, en la Liga BetPlay 2025-II

Cuándo es el partido de vuelta de la final Tolima vs. Junior, en la Liga BetPlay 2025-II

Luego de la victoria de Junior 3-0 sobre Tolima, 'pijaos' y 'tiburones' se medirán de nuevo en la última batalla para quedarse con la estrella de la navidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Junior vs. Tolima - 12 de diciembre de 2025.
Junior vs. Tolima - 12 de diciembre de 2025.
COLPRENSA.

