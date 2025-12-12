Cuándo es el partido de vuelta de la final Tolima vs. Junior, en la Liga BetPlay 2025-II

A la final del fútbol profesional colombiano le queda un capitulo más, esta vez en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Junior arribará con una ventaja 3-0 sobre el Deportes Tolima que buscará hacer la hazaña con su gente y afición en las tribunas.

Los 'tiburones' dieron un fuerte mordisco en Barranquilla con doblete de José Enamorado y gol Bryan Castrillón. Otra figura del encuentro fue Guillermo Paiva, quien realizó dos asistencias. Los tolimenses la pasaron mal, intentaron reaccionar en la segunda parte, pero la expulsión de Sebastián Guzmán los terminó de fulminar.

Ahora, Tolima y Junior se enfrentarán de nuevo el martes 16 de diciembre, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), con la transmisión de la televisión cerrada. Cabe recordar, que, se trata de una final inédita en nuestro balompié nacional. ¿Habrá milagro 'pijao' o Junior festejará sin sorpresas?

Jugadores del Junior festejando anotación contra Tolima, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Cómo llegaron Deportes Tolima y Junior a la final?

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla alcanzaron la final de la Liga BetPlay 2025-II tras recorridos distintos, pero efectivos a lo largo del campeonato. El equipo dirigido por Lucas González fue uno de los más consistentes desde el inicio del torneo. En la fase del todos contra todos, Tolima terminó en la segunda posición con 38 puntos, lo que le permitió obtener la ventaja deportiva del punto invisible. Su campaña se sustentó en un rendimiento equilibrado, con buenos números ofensivos y una defensa sólida en momentos clave.



Esa regularidad se mantuvo en los cuadrangulares semifinales, donde integró el grupo B y se impuso con autoridad ante rivales como Santa Fe, Bucaramanga y Fortaleza. Con 14 puntos, el conjunto pijao aseguró el primer lugar de su zona y selló la clasificación a la final con una fecha de anticipación.

Junior, por su parte, tuvo un camino más irregular en la fase inicial. Aunque comenzó con fuerza, cerró el todos contra todos en la quinta casilla, con 35 puntos, producto de un balance de diez triunfos, cinco empates y cinco derrotas. En los cuadrangulares, quedó ubicado en el exigente grupo A, junto a Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín. Allí mostró carácter y jerarquía, lideró la zona con 11 puntos y consiguió el boleto a la gran final del semestre.