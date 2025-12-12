Nacional vs. Medellín; los convocados para la ida de la final de la Copa BetPlay 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Atlético Nacional y Independiente Medellín vuelven a encontrarse en una instancia decisiva del fútbol colombiano. Este sábado, a partir de las 5:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario del partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2025, un duelo que paraliza a Medellín y concentra la atención del país futbolero.
Ambos equipos llegan a esta definición tras superar exigentes llaves a lo largo del torneo, en una competencia que históricamente ha servido como vía directa para sumar títulos y asegurar presencia internacional, la cual en este caso será con un cupo a la Copa Sudamericana. En ese contexto, la Copa BetPlay se ha convertido en un objetivo prioritario para los clubes grandes, y Nacional y Medellín no han sido la excepción en esta edición.
Para este compromiso, ambos cuerpos técnicos dieron a conocer la lista de convocados con la que afrontarán el primer capítulo de la final, apostando por un equilibrio entre experiencia y rendimiento reciente.
El clásico antioqueño, ahora con un título en juego, promete un ambiente intenso en el Atanasio Girardot y deja abierta una serie que se definirá en 180 minutos. La ida, este sábado a las 5:00 p.m. (Hora Colombia), marcará el primer paso rumbo al campeón de la Copa BetPlay 2025.
Convocados de Atlético Nacional
Publicidad
David Ospina
Luis Marquínez
William Tesillo
César Haydar
Andrés Felipe Román
Camilo Cándido
Andrés Salazar
Juan José Uribe
Cristian Zapata
Jorman Campuzano
Juan Bauzá
Juan José Rengifo
Edwin Cardona
Marino Hinestroza
Marlos Moreno
Andrés Sarmiento
Dairon Asprilla
Facundo Batista
Alfredo Morelos
Convocados de Independiente Medellín
Éder Chaux
Washington Aguerre
Kevin Mantilla
Léyser Chaverra
Fainer Torijano
Daniel Londoño
José Ortiz
Francisco Chaverra
Juan David Arizala
Jhan Mena
Jarlan Barrera
Esneyder Mena
Alexis Serna
Ménder García
Leider Berrío
Gerónimo Mancilla
Jaime Alvarado
Baldomero Perlaza
Jáder Valencia
Luis Sandoval
Brayan León
Francisco Fydriszewski
|Club
|Títulos
|Subtítulos
|Años campeón
|Años subcampeón
|Atlético Nacional
|7
|0
|2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024
|—
|Millonarios
|3
|2
|1953, 2011, 2022
|2013, 2023
|Independiente Medellín
|3
|1
|1981, 2019, 2020
|2017
|Santa Fe
|2
|3
|1989, 2009
|1951, 2014, 2015
|Junior
|2
|2
|2015, 2017
|2016, 2022
|Deportivo Cali
|1
|2
|2010
|1981, 2019
|Boca Juniors de Cali
|1
|1
|1951
|1953
|Deportes Tolima
|1
|1
|2014
|2020
|La Equidad
|1
|0
|2008
|—
|Once Caldas
|0
|2
|—
|2008, 2018
|Deportivo Pasto
|0
|2
|—
|2009, 2012
|Unión Magdalena
|0
|1
|—
|1989
|Águilas Doradas
|0
|1
|—
|2010
|Boyacá Chicó
|0
|1
|—
|2011
|Deportivo Pereira
|0
|1
|—
|2021
|América de Cali
|0
|1
|—
|2024
Publicidad