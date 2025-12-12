Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Medellín; los convocados para la ida de la final de la Copa BetPlay 2025

Nacional vs. Medellín; los convocados para la ida de la final de la Copa BetPlay 2025

El primer clásico paisa de la final de Copa Colombia se jugará este sábado y acá le contamos todos los detalles sobre las nóminas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Medellín vs. Nacional, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Medellín vs. Nacional, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad