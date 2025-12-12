Nacional vs. Medellín; los convocados para la ida de la final de la Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional y Independiente Medellín vuelven a encontrarse en una instancia decisiva del fútbol colombiano. Este sábado, a partir de las 5:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario del partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2025, un duelo que paraliza a Medellín y concentra la atención del país futbolero.

Ambos equipos llegan a esta definición tras superar exigentes llaves a lo largo del torneo, en una competencia que históricamente ha servido como vía directa para sumar títulos y asegurar presencia internacional, la cual en este caso será con un cupo a la Copa Sudamericana. En ese contexto, la Copa BetPlay se ha convertido en un objetivo prioritario para los clubes grandes, y Nacional y Medellín no han sido la excepción en esta edición.

Para este compromiso, ambos cuerpos técnicos dieron a conocer la lista de convocados con la que afrontarán el primer capítulo de la final, apostando por un equilibrio entre experiencia y rendimiento reciente.

El clásico antioqueño, ahora con un título en juego, promete un ambiente intenso en el Atanasio Girardot y deja abierta una serie que se definirá en 180 minutos. La ida, este sábado a las 5:00 p.m. (Hora Colombia), marcará el primer paso rumbo al campeón de la Copa BetPlay 2025.



Convocados de Atlético Nacional

Publicidad

David Ospina

Luis Marquínez

William Tesillo

César Haydar

Andrés Felipe Román

Camilo Cándido

Andrés Salazar

Juan José Uribe

Cristian Zapata

Jorman Campuzano

Juan Bauzá

Juan José Rengifo

Edwin Cardona

Marino Hinestroza

Marlos Moreno

Andrés Sarmiento

Dairon Asprilla

Facundo Batista

Alfredo Morelos

Convocados de Independiente Medellín

Éder Chaux

Washington Aguerre

Kevin Mantilla

Léyser Chaverra

Fainer Torijano

Daniel Londoño

José Ortiz

Francisco Chaverra

Juan David Arizala

Jhan Mena

Jarlan Barrera

Esneyder Mena

Alexis Serna

Ménder García

Leider Berrío

Gerónimo Mancilla

Jaime Alvarado

Baldomero Perlaza

Jáder Valencia

Luis Sandoval

Brayan León

Francisco Fydriszewski



Palmarés de la Copa Colombia

Club Títulos Subtítulos Años campeón Años subcampeón Atlético Nacional 7 0 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 — Millonarios 3 2 1953, 2011, 2022 2013, 2023 Independiente Medellín 3 1 1981, 2019, 2020 2017 Santa Fe 2 3 1989, 2009 1951, 2014, 2015 Junior 2 2 2015, 2017 2016, 2022 Deportivo Cali 1 2 2010 1981, 2019 Boca Juniors de Cali 1 1 1951 1953 Deportes Tolima 1 1 2014 2020 La Equidad 1 0 2008 — Once Caldas 0 2 — 2008, 2018 Deportivo Pasto 0 2 — 2009, 2012 Unión Magdalena 0 1 — 1989 Águilas Doradas 0 1 — 2010 Boyacá Chicó 0 1 — 2011 Deportivo Pereira 0 1 — 2021 América de Cali 0 1 — 2024