JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Lucas González no pierde la fe con el Tolima; "Quedan 90 minutos, es difícil, pero no imposible"

Lucas González no pierde la fe con el Tolima; "Quedan 90 minutos, es difícil, pero no imposible"

Pese a la derrota 3-0 con Junior, en Barranquilla, Lucas González confía en que sus dirigidos pueden remontar el marcador en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Junior vs. Tolima - 12 de diciembre.
Junior vs. Tolima - 12 de diciembre.
COLPRENSA.

