Lucas González no pierde la fe con el Tolima; "Quedan 90 minutos, es difícil, pero no imposible"

La dura derrota por 3-0 ante Junior de Barranquilla en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II dejó a Deportes Tolima en una situación límite, pero no sin margen para la reacción. Tras el compromiso disputado en el estadio Metropolitano, el técnico Lucas González analizó lo ocurrido y apeló a la mesura, asegurando que la serie aún no está definida.

“Esos primeros 45 minutos no definen lo que son estos jugadores por los tres goles encajados. Fue una pesadilla, un partido complejo y muy difícil para encontrar lo que normalmente hacemos. Esto todavía no se acaba. Son 180 minutos y, aunque sea difícil, no es imposible”, expresó el entrenador, en referencia a un primer tiempo en el que Junior fue ampliamente superior y marcó los tres goles que hoy inclinan la balanza de la final.

Junior vs. Tolima - 12 de diciembre de 2025. COLPRENSA.

En su lectura del partido, González reconoció las virtudes ofensivas del rival, que aprovechó la velocidad y el desequilibrio por las bandas para hacer daño. “Hay que evaluar y sacar detalles tácticos que nos sirvan para el partido del martes. Ellos tienen jugadores muy buenos arriba, muy desequilibrantes. El primer gol de Enamorado es un golazo”, explicó el DT, antes de detallar la acción que abrió el marcador: “En esa acción nosotros estábamos bien organizados, pero él llega, recorta hacia adentro y define de zurda al ángulo. Los otros dos goles fueron muy rápidos y muy similares”.



El técnico del Tolima también respaldó el trabajo arbitral y evitó centrar el análisis en factores externos. “Carlos Bentancur es uno de los mejores árbitros. Sin duda, no tengo mucho que comentar sobre su desempeño en el partido de hoy”, afirmó.

Finalmente, González se dirigió a la hinchada, consciente del golpe anímico que significó la goleada, pero con un mensaje de respaldo al grupo. “Es difícil hablarle al hincha en este momento, porque ellos tienen la misma ilusión que nosotros. Tenemos un excelente equipo y vamos a estar listos para el partido del martes”, señaló. Y concluyó con un mensaje de esperanza: “Los hinchas pueden estar seguros de que vamos a hacer todo lo posible por repetir lo que Junior hizo hoy acá: marcar tres o más goles en 90 minutos”.