Teófilo Gutiérrez se fue de 'canchero' en el Metropolitano; le puso anzuelo a Guzmán y roja

Este viernes 12 de diciembre, el Junior de Barranquilla enfrentó a Deportes Tolima por el duelo correspondiente a la gran final de ida, de la Liga BetPlay, en el estadio Metropolitano. Y, evidentemente, más allá del partidazo de José Enamorado y Guillermo Paiva; Teófilo Gutiérrez no se podía quedar sin su protagonismo.

Con el partido por 3-0 a favor del 'tiburón', el atacante de la 'Chinita' ingresó 59 minutos de juego, justamente por Paiva. Y al poco tiempo dentro del terreno de juego, el delantero de 40 años tuvo efecto inmediato, con destacada acción que benefició mucho al equipo barranquillero.

A los 66 minutos de partido, Teófilo Gutiérrez tuvo un cruce en la mitad de la cancha con Sebastián Guzmán, a quien lo 'sacó de casillas'; tanto, que terminó propinándole un golpe. Esto no lo pasaron por alto en el terreno de juego, ni el juez central Carlos Betancur, que le mostró el cartón rojo de manera inmediata al futbolistas del Deportes Tolima.

Y es que, las cámaras de la transmisión también avisaron a toda la terna arbitral, repitiendo la jugada, en la que se vio a Guzmán pegarle un cabezazo a 'Teo', así como Zinedine Zidane en la final de la Copa del Mundo 2006.



En la cuenta 'El VAR Central', que es experta en análisis arbitrales; dejaron claro que la decisión arbitral del juez estuvo bien tomada por la gravedad de la infracción cometida. "EL EFECTO TEO: Ingresó Teo Gutiérrez a hacer sus juegos mentales y cayó muy fácil Sebastián Guzmán quien le terminó propinando un cabezazo. Clara conducta violenta que amerita tarjeta roja. Perfecto el árbitro Carlos Betancur, muy sereno además", citó dicha cuenta.

