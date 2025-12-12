Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez se fue de 'canchero' en el Metropolitano; le puso anzuelo a Guzmán y roja

Teófilo Gutiérrez se fue de 'canchero' en el Metropolitano; le puso anzuelo a Guzmán y roja

El veterano y goleador del cuadro 'tiburón' tuvo impacto inmediato en el encuentro, haciendo expulsar a una de las figuras del cuadro 'pijao'. Vea aquí el video.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de dic, 2025
Sebastián Guzmán vio el cartón rojo en el duelo contra Tolima, por la final de la Liga.
Sebastián Guzmán vio el cartón rojo en el duelo contra Tolima, por la final de la Liga.
Foto: Pantallazos de X.

