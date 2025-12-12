Alfredo Arias, con los 'pies en la tierra' tras goleada 3-0 contra Tolima: "no hablaremos de más"

Tras la goleada por 3-0 de Junior sobre Deportes Tolima, en la final de ida por la Liga BetPlay II-2025; Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, refiriéndose a lo que fue el triunfo del equipo ‘tiburón’ y lo que será el próximo encuentro en Ibagué.

El uruguayo habló del planteo y las razones por las cuáles tomó específicas decisiones dentro del terreno de juego: “Salimos con un planteamiento Chará, Rivas, Enamorado, Paiva, Castrillón; mandamos a Guerrero, mandamos a Suárez y fuimos arriba de ellos. Cada vez que ellos trataron de salir jugando, tratamos de aprovechar su fortaleza y convertirla en debilidad”.

“Esperamos a Guillermo Celis hasta el final, porque es un jugador que se ha entregado y nos ha sido muy útil al lado de Didier Moreno; es la verdad, lo he esperado hasta el final. Pero después a la hora de tomar la decisión, es verdad, pude haber elegido a otro jugador; pero me ha costado y creo que el marco de público y lo que me imaginaba del partido, tenía que poner un jugador más que se asociara, que nos ayudara en la marca, pero que atacara y Rivas casi hace un golazo. La decisión pasaba por atacarlos un poquito más”, agregó Alfredo Arias.

Junior vs. Tolima - 12 de diciembre de 2025. COLPRENSA.

¿Qué cambió con el último partido frente a Tolima?



“Habíamos visto el video del último partido que perdimos con Tolima en el Metropolitano y es que el partido es totalmente mentiroso, porque habíamos errado cinco o seis chances en el primer tiempo. Entonces nos llenamos de confianza para saber que si volvíamos a repetir eso y teníamos la certeza de que entrara una pelota, iban a entrar varias. La explicación al final es de los jugadores; el juego es de los jugadores y no me voy a cansar de decirlo, porque aparte yo alguna vez quise ser jugador y lo fui”.

Publicidad

¿Qué le pareció el ambiente en el Metropolitano?

“Yo me di vuelta antes de empezar el partido tras ser suspendido, por lo que había sido el recibimiento, y le dije a Teófilo, ‘nunca había vivido una cosa igual’. Y mira que yo he jugado y dirigido en muy buenos equipos, pero la verdad lo de esta noche jamás; una cosa, que incluso no sé si con la selección de ustedes. Toda esta hinchada merecía irse contenta, mis jugadores merecían un partido así”.

Publicidad

¿Cuál será el planteamiento que hará en Ibagué?

“Es muy pronto para contestar si vamos a hacer variantes, tendremos que volver a ver y hacer el análisis del partido. Como siempre, hay que corregir cosas; los errores son los que te enseñan y esta noche (viernes) cometimos algunos errores, que, claro, el resultado los maquilla, pero que no podemos cometerlos en Ibagué”.

Jugadores del Junior festejando anotación contra Tolima, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Cómo enfrentar a Tolima en la final de vuelta?

“Este es un paso muy importante, no podemos negarlo, pero nos falta el decisivo en cancha de ellos. Allá iremos con la misma humildad y el mismo respeto por el rival, callados la boca, no hablando de más y así mantendremos esa tónica nosotros”.

Publicidad

¿Cómo se festeja este triunfo?

“Si vieran los mensajes que tengo hoy, son todos de exjugadores míos. Esas son las medallas mías y lógicamente que Junior y sus jugadores me están mejorando. A Mí lo que me ha mejorado son las derrotas, me he equivocado tanto, he perdido tantas veces no solo en el fútbol, pero que me han mejorado”.