Luis Díaz, boquiabierto en el Bayern; estrellas le hicieron video y le tiraron la camiseta

Luis Díaz fue recibido de la mejor manera por los referentes del Bayern Múnich, que le hicieron un curioso video para mostrarle al guajiro a qué lugar llegaba.

La cinta, titulada ‘El club original de los deportes’, muestra a los ‘cracks’ del elenco bávaro ejecutando al más alto nivel diferentes disciplinas diferentes al fútbol en el que se denominó como el “primer día de trabajo” del ‘cafetero’ en esa escuadra.

Cada acrobacia y maniobra es más sorprendente que la otra, lo que deja con la boca abierta al popular ‘Lucho’, que al final acepta el reto de sumarse al plantel.

La publicación apareció en la antesala del inicio de temporada para el cuadro muniqués, que afrontará el partido único de la Supercopa de Alemania como visitante contra el Stuttgart el sábado 16 de agosto a la 1:30 de la tarde, hora colombiana, encuentro en el que Díaz podría tener su debut oficial, ya que hasta el momento solo ha hecho apariciones en juegos amistosos de pretemporada.

Publicidad

Posteriormente, el viernes 22 de agosto, el Bayern Múnich se estrenará en la Bundesliga actuando en condición de local frente al Leipzig en el primer partido de la compromiso fecha.



Jugadores del Bayern Múnich sorprenden con video a Luis Díaz

En la grabación se puede ver al goleador británico Harry Keane jugando golf con el volante Leon Goretzka y haciendo hoyo en uno.

También aparece el atacante Serge Gnabry en una cancha de baloncesto con el defensa francés Sasha Boey y haciendo una clavada al mejor estilo de la NBA.

Publicidad

Además, el mediocampista Joshua Kimmich sale ejecutando maniobras de gimnasia de alta complejidad en unas barras paralelas.

A su vez, se ve a una de las jugadoras del equipo femenino en una pista de ‘skateboard’, mientras que el arquero Manuel Neuer sale luciéndose con trucos de ‘freestyle’ en bicicleta.

Finalmente, aparece el entrenador belga Vincent Kompany disputando varias partidas de ajedrez al tiempo y lanzándole la camiseta del club a Díaz, que acepta el reto y se une al plantel.

Acá, el video completo:

first days at work @FCBayern ⚽️



brought to you by The Original Sports Club ✨ pic.twitter.com/05p2Yb4VAp — adidas Football (@adidasfootball) August 15, 2025