DT del fútbol colombiano explotó: acusaron a su equipo de quemar tiempo y ser 'marrulleros'

La fecha 7 de la Liga BetPlay II2-2025 ya está en marcha y el viernes en la noche Deportivo Pasto y Envigado se enfrentaron en el estadio La Libertad. El encuentro dejó como ganador a los 'naranjas' con un solitario gol de Frey Berrío, sin embargo, minutos más tarde, en la rueda de prensa, se vivieron momentos de tensión por una pregunta que incomodó y molestó a Andrés Orozco, exjugador y actual DT del club antioqueño.

"Envigado tiene buenos jugadores, por momento bailaron al Pasto, pero por qué acuden a la marrulla, a quemar tiempo, a quedarse en el tiempo, no es un mal mensaje para estos jóvenes que sueñan con ir al exterior. Eso se veo feo en la cancha, deben dar ejemplo", fue la interrogante de un periodista.

"Te voy a responder con respeto. Yo no estoy acá para enseñar ni marrullo ni que quemen tiempo y cuando vayan al exterior sean diferente a lo que hacen acá. Yo estoy para enseñar táctica, técnica, grupo y competitividad. Dieron 10 minutos, ¿nos quejamos? no. Hay golpes dentro del campo, donde el Pasto juega, es un campo muy complejo. Los otros 18 equipos también pasan por esas situaciones. Nosotros formamos muchachos con carácter para que compitan de buena manera, para que ellos aprovechen la oportunidad que les da Envigado y cuando se les de el sueño nos representen bien por fuera. Todos los equipos lo hacen, con un diferencia, en todos los estadios nos dan 9 o 10 minutos y nosotros callados, y en el Polideportivo Sur dan 4 minutos. No necesitamos elogios, somos un equipo humilde, trabajador y lleno de juventud. Santiago Londoño marcó su primer gol hace poco, tiene 17 años y está en Selección Colombia. La pregunta no es sana. Si tienen que reponer, que los den. Pero esta cancha es compleja. Además, hubo mucha fricción, 15 amarillas y una roja. Cada que hay un pitazo, no es solo que sea marrulla de la visita. Vinimos hacer un trabajo honrado para conseguir lo que hicimos hoy", fue la contundente respuesta del estratega de la 'cantera de héroes'.