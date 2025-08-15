Publicidad

Luis Díaz tiene impresionados a todos en Bayern Múnich; "es energía"

Luis Díaz tiene impresionados a todos en Bayern Múnich; "es energía"

El colombiano ya se ha ganado el respeto y cariño en el conjunto 'bávaro'; y reflejo de esto son las más recientes declaraciones de su entrenador.