Luis Díaz tiene impresionados a todos en Bayern Múnich; "es energía"

Luis Díaz no lleva un mes en Alemania, pero su poco tiempo por Múnich ha sido más que suficiente para convertirse en una de las principales figuras en el conjunto ‘bávaro’, no solo dentro del campo, sino que también fuera de él.

Y es que el futbolista colombiano no solo aporta con la pelota en los pies, pues, con su sola sonrisa ya marca la diferencia dentro del grupo, además de que propicia un buen ambiente en este inicio de temporada; o bueno, por lo menos eso es lo que afirman desde Bayern Múnich.

En la antesala de lo que será la gran final de la Supercopa de Alemania, este sábado, el entrenador Vincent Kompany se refirió al encuentro frente a Stuttgart, enfatizando en la presencia de ‘Luchito’, quien podría sumar algunos minutos en campo.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

“Espero que pueda Luis Díaz demostrar en el partido lo bien que lo ha hecho con nosotros durante las primeras semanas. Creo que la energía que muestra cada día y en cada partido, es contagiosa para los demás. En cualquier caso, el equipo está bien”, indicó de entrada el entrenador belga, dejando claro que, pese al poco tiempo, el guajiro se ha sabido integrar al equipo en todos los aspectos, siendo ya pieza importante de cara a todos los retos que vienen para la nueva temporada.

No obstante, para el guajiro habrá alta exigencia, pues, independientemente a que su calidad y talento en esta pretemporada ha sido indiscutible, al colombiano lo quieren subir de nivel cada vez más: “Nosotros también vivimos de esa gran energía, que fue la clave de nuestro éxito en la última temporada de la Bundesliga. Tenemos que intentar dar un paso más con 'Lucho', para ser quizás aún más exitosos. Por el momento, ha demostrado que podemos tener esperanzas”.

