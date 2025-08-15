Jhon Durán y el ambiente que lo recibió en Fenerbahce; destapan todo

Los colombianos no paran de dar noticias en el exterior y mucho menos cuando se trata de Jhon Durán, uno de los jugadores con más proyección del país y que recientemente fue fichado por el Fenerbahce del fútbol de Turquía. El delantero llegó procedente de Al Nassr de Arabia Saudita, dónde la cultura es similar, pero la principal barrera es el idioma. Pese a eso, la prensa del país europeo contó detalles del ambiente en el que lo han recibido.

"Me encanta lo que ha estado haciendo durante los dos partidos Durán. Se ha convertido en un jugador de equipo. ¿Acaso no tiene solo 21 años? Vaya. Su inglés probablemente sea muy malo, salvo el español. El equipo lo ha aceptado de verdad", comentaron los periodistas Serdar Ali Celikler y Onur Tugrul.

🗣 Serdar Ali Çelikler: Jhon Duran takım oyuncusu olmuş. Fenerbahçe'ye bu kadar kendini vermesi sevindirici bir şey.



🗣️ Onur Tuğrul: Takım Duran'ı çok kabullenmiş.pic.twitter.com/XgK3oZ2hJC — Fenerbahçe'nin Savaşçı Ruhu (@fbsavasciruhu) August 15, 2025

En cuanto a lo deportivo, Durán tampoco ha desentonado, si bien anotó en un partido de pretemporada contra Al Ittihad, su mejor presentación fue el pasado martes 12 de agosto cuando anotó el segundo tanto en la goleada sobre Feyenoord por la fase previa de la UEFA Champions League. Aparte de la anotación, oficialmente ya acumula 94 minutos y ha recibido una tarjeta amarilla.

Ahora, el siguiente reto del canterano del Envigado será este sábado 16 de agosto, a la 1:30 p.m. (hora Colombia), contra el Goztepe, en lo que podría ser el debut del colombiano en la Superliga de Turquía. Cabe recordar, que, la temporada pasada el conjunto azul y amarillo terminó en la segunda plaza y el campeón fue el Galatasaray, su archirrival.

Habrá que esperar si Durán sigue mostrando ese buen nivel que lo llevó en su momento al Aston Villa e incluso a jugar al lado de Cristiano Ronaldo en Al Nassr. Si bien en Arabia solo duró seis meses, sus números no son para nada malos: 13 goles en 18 partidos. ¿logrará consolidarse y encontrar estabilidad en Fenerbahce.