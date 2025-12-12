Junior es una 'aplanadora'; vea el golazo de José Enamorado contra Tolima, por la final de Liga

Este viernes 12 de diciembre, el Junior recibió a Tolima en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por el duelo correspondiente a la gran final de vuelta, de la Liga BetPlay II-2025.

A solo segundos del segundo gol, el cuadro 'tiburón' volvió al ataque, haciendo ver muy mal parado en defensa a los de Ibagué. Tanto, que José Enamorado quedó frente al arco sin marca y todo el tiempo y espacio.

Con toda la tranquilidad del mundo, el jugador 'rojiblanco' solo picó la pelota, para anotar un auténtico golazo, que significó el 3-0 y, de paso, su doblete en el encuentro.



Vea el segundo gol de José Enamorado, de Junior vs. Tolima, por la final de Liga BetPlay: