Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior es una 'aplanadora'; vea el golazo de José Enamorado contra Tolima, por la final de Liga

Junior es una 'aplanadora'; vea el golazo de José Enamorado contra Tolima, por la final de Liga

Enamorado se fue de doblete, con otra auténtica 'joya' en el estadio Metropolitano, donde le picó una pelota al golero Neto Volpi, quien nada pudo hacer para evitar el 3-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
José Enamorado festejando anotación con Junior, en la final de la Liga BetPlay.
José Enamorado festejando anotación con Junior, en la final de la Liga BetPlay.
Foto: X de Junior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad