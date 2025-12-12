Vea el gol de Bryan Castrillón en Junior vs. Tolima, en la final de la Liga BetPlay II-2025

En el estadio Metropolitano, Junior armó la fiesta con un gran primer tiempo en la ida de la final de la Liga BetPlay II-2025. Bryan Castrillón anotó el segundo gol frente al Deportes Tolima.

A los 36 minutos, Guillermo Paiva le dio un gran pase al extremo que no perdonó con una definición entre las piernas del arquero Neto Volpi.

Vea el gol de Bryan Castrillón en Junior vs. Tolima, por la Liga BetPlay II-2025

🏆⚽A puro toque llegó el segundo de Junior. Bryan Castrillón aumenta la ventaja ante Tolima y el Metropolitano es una caldera.#LAFINALxWIN pic.twitter.com/74osqCvTZT — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025