Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Bryan Castrillón en Junior vs. Tolima, en la final de la Liga BetPlay II-2025

Vea el gol de Bryan Castrillón en Junior vs. Tolima, en la final de la Liga BetPlay II-2025

Junior salió con toda la actitud en el primer tiempo y anotó el segundo tanto contra el Deportes Tolima a través de Bryan Castrillón. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Bryan Castrillón, jugador del Junior de Barranquilla
