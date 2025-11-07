La crisis del Pereira no para; jugadores alegan incumplimiento, pero directivos dicen otra cosa

Este viernes, Deportivo Pereira se enfrentó al Independiente Medellín con una plantilla Sub-20 tal cual ocurrió con Águilas Doradas y Deportivo Pasto. En la previa se hablaba de que los jugadores profesionales retornarían a la cancha, pero salió a la luz un comunicado en el que alegaban incumplimientos en los pagos de los salarios y demás obligaciones laborales. Los directivos respondieron con una misiva y hay versiones encontradas.

"El plantel accedió a disputar dicho encuentro bajo el compromiso de que el club se pondría al día con el 50% de la totalidad de los pagos vencidos y con el pago pendiente del salario de septiembre de algunos compañeros. Sin embargo, el club no cumplió con lo pactado, argumentando que el pago solo podría realizarse el día lunes siguiente. Posteriormente, se realizó un abono a las 4:00 p.m., cuando el partido debía comenzar a las 6:00 p.m., lo cual quebrantó la confianza y credibilidad del grupo frente a la dirigencia. Adicionalmente, existen otros temas pendientes relacionados con firmas y compras que afectan directamente al grupo. No obstante, los jugadores han decidido no reclamarlos en este momento y reservarse el derecho de hacerlo en instancias jurídicas futuras", se lee en la carta que compartieron los futbolistas".

No siendo suficiente, también denunciaron que del 50% de los pagos que había acordado, solo recibieron el 33%. En cuanto al pago del mes de septiembre, hay jugadores que solo recibieron una quincena (15 días).

"El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa que, pese al esfuerzo económico realizado por la institución y haber cumplido con el 50% de los bonos exigidos por el plantel profesional, así como estar al día en el 98% de la nómina (quedando pendiente el mes de octubre), infortunadamente los jugadores profesionales no accedieron a jugar el partido ante Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay. Ante esta situación, informamos que el equipo que enfrentará este encuentro será la sub-20. Queremos agradecer la valentía y compromiso de nuestros jóvenes jugadores con la institución", fue la pronunciamiento oficial del conjunto 'martecaña' en sus redes sociales.