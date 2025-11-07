Millonarios, ni con David González, ni con Hernán Torres reaccionó en Liga Betplay II-2025

La primera sorpresa de la Liga BetPlay II-2025 se dio este viernes con la eliminación de Millonarios que no pudo con el ya descendido Envigado. Fue empate 1-1 en el estadio Polideportivo Sur, en el municipio antioqueño. El villano fue Luis Ángel Díaz, quien anotó el tanto para los locales. Los 'naranjas' fueron los 'verdugos' de los 'azules', puesto que ya los habían eliminado en octavos de final de la Copa BetPlay 2025.

La pelota rodó y ambos equipos fueron para adelante con ganas de llevarse el triunfo. Los 'embajadores' con la necesidad de ganar para seguir con vida y la 'cantera de heroes' por orgullo deportivo y despedirse de buena manera de la primera división.

Los dirigidos por Andrés Orozco, quien estaba en las tribunas por fecha de sanción, sorprendieron a los siete minutos con un gol que fue invalidado inmediatamente por fuera de juego. Pese al susto, Millonarios no logró hilar buenas acciones en ataque.

Los de casa se mostraron mucho mejor y en la segunda parte dieron el golpe. Al 49', el azul perdió un balón en salida y Bayron Garcés asistió a Luis Ángel Díaz que no perdonó con un remate de pierna derecha.

Publicidad

De ahí en adelante, con más ganas que claridad en ofensiva, Millonarios empató al 78' con tanto de Juan Carvajal, tras un rebote después de un remate de Macalister Silva. Al final, no hubo tiempo para más y todo quedó en unas tablas sentencian la eliminación de los 'embajadores'.

Ficha técnica

Publicidad

Envigado: Andrés Tovar, Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Santiago Noreña, Felipe Holguín, Didier Dawson, Edison López, Frey Berrío, Julián Palacios, Bayron Garcés y Luis Ángel Díaz. DT: Andrés Orozco.

Millonarios: Diego Novoa, Samuel Martín, Jorge Arias, Dannovi Banguero, Álex Moreno Paz, Dewar Victoria, David Macalister Silva, Stiven Vega, Edwin Mosquera, Beckham Catro y Santiago Giordana. DT: Hernán Torres.

Estadio: Polideportivo Sur, en Envigado.

Árbitro: Carlos Ortega.

Publicidad

Goles: Luis Ángel Díaz (49') y Juan Carvajal (78').