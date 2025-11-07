Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios, ni con David González, ni con Hernán Torres reaccionó en Liga Betplay II-2025

Millonarios, ni con David González, ni con Hernán Torres reaccionó en Liga Betplay II-2025

Este viernes, en el estadio Polideportivo Sur, Millonarios no pudo con el ya descendido Envigado y quedó eliminado de los cuadrangulares finales. Empataron 1-1 con los 'naranjas'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Envigado vs Millonarios
Envigado vs Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad