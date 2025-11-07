Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Tolima 3-1 Llaneros

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II comenzó este viernes 7 de noviembre con el enfrentamiento entre Envigado y Millonarios en el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño, que dejó un empate 1-1 para el cuadro paisa sobre los 'embajadores'. Más tarde, Independiente Medellín venció 4-1 al Pereira que se presentó nuevamente con una plantilla Sub-20. En el cierra, Deportes Tolima superó 3-1 a Llaneros que quedó en la 'cuerda floja'.

Luis Díaz, al 49' con un remate cruzado, fue el autor del primer tanto del compromiso. Luego lo igualó 1-1 Juan Carvajal, luego de un remate de Macalister Silva que pegó en el joven delantero.

Con este resultado Millonarios está parcialmente en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 23 puntos, a falta de una jornada para finalizar la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, quedando eliminado pensando en clasificar a cuadrangulares finales.

En el siguiente turno del día, Independiente Medellín visitó al Deportivo Pereira y le propinó una goleada 4-1 en el Hernán Ramírez Villegas. Los goles del 'poderoso' fueron obra de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan Arizala. Por su parte, el 'matecaña', que jugó con jugadores Sub-20, anotó por medio de Jhon Montoya.

El cierre estuvo a cargo del Deportes Tolima que le ganó 3-1 a Llaneros en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Junior Hernández, Adrián Parra y Jáder Quiñones pusieron a celebrar a los 'pijaos' mientras que en el 'equipo de la media Colombia' descontó Carlos Sierra.

Ya el sábado serán los siguientes partidos: Fortaleza vs Junior (4:10 p.m.), Nacional vs Águilas Doradas (6:20 p.m.), Bucaramanga vs La Equidad (8:30 p.m.).

Para la fecha dominical jugarán Once Caldas vs Pasto (2:00 p.m.), Alianza vs Boyacá Chicó (4:10 p.m.), América vs Unión Magdalena (6:20 p.m.), y Santa Fe vs Cali (8:30 p.m.)



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II