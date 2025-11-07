Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Tolima 3-1 Llaneros

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Tolima 3-1 Llaneros

Este viernes, en la fecha 19 del fútbol profesional colombiano, Millonarios empató con Envigado; Medellín venció al Pereira y Tolima superó a Llaneros.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2025
Deportes Tolima celebrando su gol a Llaneros.
Deportes Tolima celebrando su gol a Llaneros.
Deportes Tolima.

