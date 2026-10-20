"La diferencia entre James Rodríguez padre y su hijo es que el papá corría más, era más dinámico"

Este martes se jugará, a las 6:30 de la tarde, un partido de la Liga Betplay II 2026 que llama la atención como lo es Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, en especial por la presencia de James Rodríguez con los 'verdolagas' en la tierra en la que nació, cuando su padre era una de las figuras de los 'motilones' en 1991.

La llegada a la capital de Norte de Santander del exjugador del Real Madrid y de Bayern Múnich se llevó todos los focos y han circulado videos en redes sociales, uno de ellos firmándole las camisetas a un grupo de niños.

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Con este juego en el medio, de igual manera nuevamente han aflorado recuerdos de Wilson James, el progenitor del goleador del Mundial Brasil 2014. Precisamente para hablar de él, en Gol Caracol contactamos a uno de sus compañeros en el club rojinegro.

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Así, Wiston Girón comenzó diciendo que "yo a Wilson James lo conozco desde 1986 cuando yo llegué al Tolima, era un muy buen jugador. Y James hijo tiene sus genes, algo debe haber del padre, sacó muchas cosas de él, claro en tiempos diferentes tuvieron la oportunidad de actuar en el profesionalismo. Por ejemplo, en 1986, con un golazo de James padre sacamos a Santa Fe, que tenía de arquero a Navarro Montoya".



Girón, quien defendió los colores del América, del vinotinto y oro, Deportivo Pereira, Huila, Real Cartagena y Lanceros de Boyacá, también estableció diferencias entre los Rodríguez. "El estilo de juego de James padre y el hijo es el mismo. Lo que pasa es que el viejo era derecho y el chico es zurdo, zurdo. Los dos le pegaban o le pegan bien al balón, con riqueza técnica. Lo que pasa es que Wilson James corría, se entregaba, también puteaba e invitaba a correr a los demás, corría más y metía más. En sacrificio, James papá sí le gana al hijo", aseguró el hombre natural de Buenaventura.

"En ese tiempo, en el de James Rodríguez padre ponían dos 10, era más fácil para ellos buscarse, asociarse. El fútbol era mucho mejor que el de ahora, eso era fantasía, no como ahora que son un poco de payasos tirándose al piso, haciéndose los lesionados, ¿para qué va uno a un estadio", finalizó Wiston Girón, quien recordó que en ese Cúcuta tuvieron de entrenador a Fernando 'Pecoso' Castro y compartió con jugadores como Juan Carlos Díaz, Saulo Hernández, Félix Cetré y Arley Mancilla, entre otros.

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James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa