"La hinchada del Cali tiene el derecho de estar enojada, si nos insultan, bien insultados estamos"

Alfredo Arias , director técnico del Deportivo Cali, compareció en rueda de prensa luego de la derrota de su club 2-0 a manos de Alianza FC, en la ciudad de Valledupar. Dicho resultado por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2025 dejó a los 'azucareros' con 24 puntos y los complicó de cara a los cuadrangulares finales.

Los verdes caleños no solo deben ganar los dos juegos restantes, sino que a su vez deberán tener la mira en otros resultados; ya no dependen de sí mismos. Arias lamentó la falta de gol en el duelo contra los 'vallenatos' en el Armando Maestre Pavajeau.

"El equipo hizo el esfuerzo y dio lo que tenía en cancha para poder achicar. Tuvimos algún remate, que nos faltó finalizar y esto no viene de ahora. Estamos mal en la conversión, nos ha faltado gol y eso lo hemos padecido todos los partidos del campeonato", precisó de entrada el estratega del Deportivo Cali .

Arias Sánchez se refirió al comportamiento de sus dirigidos en tierras valduparenses tras los dos goles de Alianza FC; dominaron la posesión pero las opciones no las aprovecharon. Espera que Deportivo Cali sume de a tres en los dos juegos restantes del actual campeonato.

"Sí, dominamos el juego, pero nunca controlamos el resultado, no lo pudimos hacer. Sí nos hubiéramos puesto 2-1 podíamos hacer algo, pero no lo hicimos. En el pecado esta la penitencia y por primera vez en el campeonato ya no dependemos de nosotros mismos. Lo único que sí depende de nosotros, como grupo, es que estos dos partidos sumemos y ojalá sumemos de a tres", precisó.

En medio de la charla con los medios de comunicación, Alfredo Arias le dedicó unas palabras a la hinchada 'azucarera' que viajó hasta la capital del Cesar. Les mostró su aprobación a los simpatizantes, en caso tal de insultar a los jugadores, por el rendimiento mostrado en los últimos partidos.

"La hinchada tiene todo el derecho de estar enojada, me refiero a la gente que vino hoy (domingo). Nos alientan de principio a fin. Quizás yo de equivocado mande a mis jugadores a saludarlos y darle el respeto y dar la cara, si nos insultan bien insultados estamos porque creía que le merecíamos ese respeto", complementó el DT del Cali.

¿Cuándo es el próximo juego del Deportivo Cali?

Será este sábado 17 de mayo frente a Santa Fe, en el estadio de Palmaseca. A las 6:00 de la tarde rodará el balón y es válido por la jornada 19 de la Liga BetPlay I -2025.