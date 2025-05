Luis Díaz sobre Trent Alexander-Arnold: "Tiene muchísima calidad, que le vaya bien"

Luis Díaz volvió a tener figuración con Liverpool en la Premier League. En esta ocasión, el oriundo de Barrancas marcó uno de los goles con que los 'reds' igualaron a dos tantos con Arsenal en Anfield, este domingo 11 de mayo, y tras el juego fue consultado por Trent Alexander-Arnold, quien anunció que no continuará en el elenco rojo de Merseyside.

El número '7' de Liverpool destacó, en primera instancia, la cualidades y calidad del futbolista inglés, de 26 años, y aseguró que fue un "privilegio" jugar con él.

"No, nada. Para mí es un privilegio jugar al lado de Trent. Siempre lo he dicho, él tiene una clase fenomenal, tiene muchísima calidad, es un grandísimo jugador y un gran profesional", dijo Díaz Marulanda en declaraciones con 'TNT Sports' México.

Luis Díaz y Trent Alexander-Arnold celebran un gol de Liverpool, en la Premier League Getty Images

A renglón seguido, el también deportista de la Selección Colombia aseguró que respeta la decisión que tomó el lateral inglés y le auguró buenos éxitos deportivos. En la prensa deportiva internacional se rumora que Trent Alexander-Arnold continuaría su carrera deportiva en el Real Madrid.

"Nada, él ya tomó su decisión, entonces es respetarlo, que le vaya bien. Siempre dio lo mejor acá en la institución (Liverpool) y eso es lo más importante", concluyó Luis Díaz.

Así anunció Trent Alexander-Arnold su marcha de Liverpool

Fue a través de un video emitido por las propias redes del Liverpool que el lateral confirmó que se va los 'reds'.

"Después de veinte años en el club, es la hora de confirmar que me iré al final de esta temporada. Siempre estaré en deuda con vosotros, pero nunca he experimentado nada y esta decisión es para probar un nuevo reto, sacarme de mi zona de confort y llevarme al límite personal y profesionalmente", se les escuchó.

"Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha . He sido aficionado de este club toda mi vida y me ha dado la oportunidad de jugar y de conseguir todo esto, así que lo entiendo. Yo he crecido viendo a jugadores que te encantaban y se iban, jugadores que han ganado títulos y con los que sentías una conexión, así que los entiendo, porque a mí también me pasó. Entiendo que a algunos les decepcionará y a otros les enfadará", terminó por agregar el lateral.