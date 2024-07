Liberan audios del VAR de partido polémico Águilas vs. Patriotas: ¿reconocieron error?

Este miércoles, en las cuentas oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, se liberaron los audios del VAR en el partido en el que Águilas Doradas venció 3-2, con un penal inexistente, a Patriotas, en duelo de la tercera fecha de la Liga Betplay II 2024.

Y lo que se escucha en el inicio del video es que "en el minuto 90 más uno y luego de una disputa entre el defensor del visitante y el atacante local disputan un balón, generándose un contacto normal e inevitable. El VAR en su chuequeo lo hace de manera inocorrecta. La decisión es un error de interpretación: no penal, no tarjeta".

Además de ese veredicto, se escucha la conversación entre el árbitro Jairo Mayorga y el VAR Nicolás Gallo, en el que primero revisaron y descartaron un probable mano después de un balón que viajó por los aires y posteriormente todo lo concerniente con la jugada del penalti.

"Zancadilla del jugador número 19", se escuchó en varias oportunidades desde el VAR, mientras que Mayorga analizó durante algunos instantes, para finalmente señalar el punto blanco y de paso, hallar las protestas de parte de los jugadores boyacenses. Al final, la ejecución fue efectiva tras un buen remate de Jeison Quiñones.

Publicidad

Esto trajo declaraciones fuertes y bastante preocupantes de parte de Harold Rivera y César Guzmán, técnico y máximo accionista de Patriotas.

¿Qué dijo Harold Rivera, técnico de Patriotas?

Publicidad

"No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno. Estoy cansado de que me estén puteando, me duele que me insulten cada rato, un error tras otro, y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida, como trabajador. Yo soy una persona muy honesta, y que me quiten los puntos así, que me piten faltas que no son, penales que no son, que nos roben; eso no puede ser más", dijo Harold Rivera, tras el partido en Sincelejo.

¿Qué dijo César Guzmán, dueño de Patriotas?

"Uno claramente dice que esas no son coincidencias. No creemos ya en la honorabilidad del fútbol, del juzgamiento en el fútbol colombiano. Desde algún lugar, escúcheme bien, que no es en una cancha de fútbol se están decidiendo los resultados de los partidos del fútbol colombiano y en particular el descenso. Eso es absolutamente triste, que caigamos tan bajo, que hagamos un eco a todo este tema dañino del tema de las apuestas", dijo César Guzmán a Gol Caracol.

¿Cuál fue el equipo arbitral de Águilas vs. Patriotas?

Nicolás Gallo, árbitro colombiano Foto: Colprensa

Publicidad