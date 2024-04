Junior y su probable alineación para enfrentar a América, en el clásico de la fecha 15 de la Liga

Este sábado 6 de abril, América de Cali y Junior de Barranquilla se verán las caras en el estadio Pascual Guerrero por la jornada número quince de la Liga Betplay I-2024, en el fútbol colombiano.

Y, a pesar de que el cuadro ‘tiburón’ viajó a Cali con una nómina alterna, ya se habla de cuál podría ser el equipo titular para esta noche. Cabe destacar que el cuadro ‘tiburón’ viene de vencer 1-3 a Botafogo en territorio brasileño, por la primera fecha del grupo D en la Copa Libertadores 2024.

“Jefferson Martínez; Yeferson Moreno, Howell Mena, Nicolás Zalazar, Edwin Herrera, Homer Martínez, Léider Berrío, Vladimir Hernández, Johan Bocanegra, Roberto Hinojosa y Marco Pérez”, fue el onceno inicial que reveló Breinner Arteta en su cuenta oficial de ‘X’.

Dentro de las ausencias que más destacan en el conjunto barranquillero para este compromiso, por decisión técnica, resaltan los nombres de Santiago Mele, Wálmer Pacheco, Jermein Peña, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Víctor Cantillo, José Enamorado, Yimmi Chará, Déiber Caicedo y Carlos Bacca.

Ninguno de ellos hizo parte de la lista de convocados por parte del cuadro ‘tiburón’, ya que Arturo Reyes prefirió resguardarlos pensando en lo que será el duelo del próximo martes frente a Universitario, por la segunda jornada del grupo D en la Copa Libertadores.

🔥🦈 ¡CONVOCADOS!

Estos son nuestros 1️⃣8️⃣ convocados para enfrentar a América.

¿Cómo va el Junior en la Liga Betplay I-2024?

El cuadro ‘currambero’ actualmente ocupa la sexta casilla en la tabla de posiciones, con un total de 24 unidades y seis goles a favor.

Como están las cosas, el umbral de clasificación estaría entre 28 y 29 unidades, por lo que, a pesar de tener una significativa cantidad de puntos, todavía no tiene nada asegurado, teniendo en cuenta, además, que Millonarios, Atlético Nacional e Independiente Medellín vienen detrás con la posibilidad de ingresar a los ocho.

Es por eso que sumar de a tres en Cali contra el América, acercaría en gran medida a los ‘rojiblancos’ a la fiesta de los ocho.

No obstante, siendo este el mismo objetivo de los ‘escarlatas’, no se la pondrán tan fácil a Junior. Es más, con la posibilidad de instalarse dentro del selecto grupo de clasificados, de manera parcial, a los dirigidos por César Farías no les sirve otra cosa que no sea el triunfo.

¿Cuándo y a qué hora será el duelo entre América de Cali vs. Junior de Barranquilla?

Correspondiente a la fecha 15 de la Loga Betplay, este sábado6 de abril ‘escarlatas’ y ‘tiburones’ se enfrentarán a las 8:20 p.m. (hora local), en el estadio Pascual Guerrero de Cali.