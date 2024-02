Yimmi Chará: "La cancha en Valledupar estaba complicada, para los equipos será duro jugar allá"

Junior, el vigente campeón del fútbol colombiano, arrancó la temporada 2024 con un buen rendimiento y después de su última victoria 1 a 0 en su visita a Alianza FC, en Valledupar, se ubicó en el liderato de la Liga con 10 puntos. Y en el equipo que dirige el profesor Arturo Reyes se viene destacando uno de sus nuevos refuerzos, como lo es Yimmi Chará, quien regresó a Barranquilla después de su paso por Portland Timbers, de Estados Unidos.

Chará, fiel a su costumbre, ha mostrado un fútbol cargado de técnica, dinámica y una actitud relevante, corriendo y tratando de aportar al máximo. Este lunes fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y reveló cuál ha sido su secreto para brilla de inmediato con el elenco barranquillero.

"El compromiso, creo que uno cuando llega con compromiso y actitud los compañeros creen bastante en uno; eso es lo más importante, que uno pueda llegar de buena manera, que el grupo te acepte, es de las cosas más difíciles que uno puede encontrar en el fútbol", analizó de entrada el talentoso futbolista del club 'currambero'.

Chará se ganó su lugar en el once titular del elenco que es dirigido por Arturo Reyes y que en la noche del domingo anterior se impuso en su visita a Alianza FC . El vallecaucano analizó el juego contra el equipo valduparense y de las condiciones del césped del Armando Maestre.

Yimmi Chará, futbolista colombiano. @JuniorClubSA

"Creo que no solo a Junior, a todos los equipos le va a costar jugar en Valledupar, la cancha estaba complicada, tratamos de hacer un juego inteligente y que nos diera resultado y ayer (domingo) por las condiciones del campo sabíamos que iba a ser complicado y el equipo lo entendió; yo creo que eso es lo bonito que se ha creado la unión de grupo", resaltó el '8' del Junior.

El experimentado extremo contó que se encuentra bien físicamente y que el buen inicio con el 'tiburón' en la Liga I-2024 del fútbol colombiano lo tiene más que motivado e ilusionado.

"Muy bien, la verdad es que me siento bien físicamente, hace rato no jugaba bastantes minutos iniciando la temporada y eso me tiene muy feliz, de llegar al grupo y adaptarme bien. En Junior hay jugadores que ayudan a defensa ataque, en las transiciones y vengo a aportar un poco más en esa transición", reflexionó Yimmi.

Chará comparte su actualidad con el Junior con su carrera como arquitecto, que espera poder ejercer en el futuro cercano.

"Es una linda profesión, no la he podio ejercer esperemos que la pueda ejercer pronto. Uno siempre tiene sueños, todavía no he podido validar acá en Colombia, tocaría hacerlo", concluyó.