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Gol Caracol  / Primer expulsado del Mundial 2026; Sudáfrica fue el afectado en partido frente a México

Primer expulsado del Mundial 2026; Sudáfrica fue el afectado en partido frente a México

En el primer juego del Mundial 2026, los africanos sufrieron la expulsión de uno de sus jugadores en el segundo tiempo del partido aún más perdiendo por la mínima diferencia.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jun, 2026
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México vs Sudáfrica en el debut del Mundial
México vs Sudáfrica en el debut del Mundial
AFP

En el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026, entre México y Sudáfrica, el equipo visitante sufrió la primera roja del certamen orbital en la segunda parte del encuentro.

Julián Quiñones, en duelo por la Copa del Mundo 2026, con la Selección de México.
Gol Caracol

Palo le negó doblete a Julián Quiñones, en México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Ronwen Williams, guardameta de la Selección de Sudáfrica.
Gol Caracol

El arquero de Sudáfrica y otra 'atajadota' frente a México, en el Mundial 2026

Yaya Sithole, de la selección de Sudáfrica), es el primer jugador expulsado en el Mundial 2026, al ver la tarjeta roja directa a los 49 minutos del partido inaugural de su selección contra la de México.

Sithole tuvo dejar el terreno de juego por derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando éste corría sólo hacia la portería sudafricana.

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