Primer expulsado del Mundial 2026; Sudáfrica fue el afectado en partido frente a México

En el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026, entre México y Sudáfrica, el equipo visitante sufrió la primera roja del certamen orbital en la segunda parte del encuentro.

Yaya Sithole, de la selección de Sudáfrica), es el primer jugador expulsado en el Mundial 2026, al ver la tarjeta roja directa a los 49 minutos del partido inaugural de su selección contra la de México.

Sithole tuvo dejar el terreno de juego por derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando éste corría sólo hacia la portería sudafricana.

49' Bafana Bafana down to 10 men as Siphephelo Sithole is sent off and Mexico is awarded a free kick just outside the box#BafanaPride#FIFAWorldCup — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 11, 2026