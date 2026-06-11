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Gol Caracol  / El arquero de Sudáfrica y otra 'atajadota' frente a México, en el Mundial 2026

El arquero de Sudáfrica y otra 'atajadota' frente a México, en el Mundial 2026

A pesar de estar por un gol abajo en el juego, Ronwen Williams es una de las grandes figuras del encuentro, recopilando varias intervenciones importantes que tienen con 'vida' a los africanos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Ronwen Williams, guardameta de la Selección de Sudáfrica.
Ronwen Williams, guardameta de la Selección de Sudáfrica.
Foto: AFP.

El guardameta Ronwen Williams sigue dando de qué hablar en el encuentro inaugural del Mundial 2026, teniendo varias atajadas importantes, que mantienen 'vivo' a la Selección de Sudáfrica.

Ahora, finalizando la primera mitad; el golero africano tuvo gran volada para evitar la anotación de Raúl Jiménez, luego de que centraran una pelota 'venenosa' al área africana.

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026.
Gol Caracol

Quién es Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán y que marcó el primer gol de México en Mundial 2026

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Exclusivo
Selección Colombia

"Luis Díaz ama a la Selección Colombia, eso le sale por los poros, oramos por un buen Mundial 2026"

No obstante, Williams se mostró seguro y, tras agarrar la pelota en sus manos, hizo un llamado de atención a toda su defensa.

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