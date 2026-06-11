El arquero de Sudáfrica y otra 'atajadota' frente a México, en el Mundial 2026

El guardameta Ronwen Williams sigue dando de qué hablar en el encuentro inaugural del Mundial 2026, teniendo varias atajadas importantes, que mantienen 'vivo' a la Selección de Sudáfrica.

Ahora, finalizando la primera mitad; el golero africano tuvo gran volada para evitar la anotación de Raúl Jiménez, luego de que centraran una pelota 'venenosa' al área africana.

No obstante, Williams se mostró seguro y, tras agarrar la pelota en sus manos, hizo un llamado de atención a toda su defensa.