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Gol Caracol  / Inesperada reacción de Brasil, a días del debut en el Mundial; "es bueno que se llegue con dudas"

Inesperada reacción de Brasil, a días del debut en el Mundial; "es bueno que se llegue con dudas"

El arquero Alisson Becker habló en rueda de prensa, previo al debut de Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026; sin embargo, sus declaraciones generaron polémica en gran parte de la afición

Por: EFE
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Allison Becker con la Selección de Brasil
Allison Becker con la Selección de Brasil
AFP

El portero Alisson consideró positivo que Brasil genere dudas antes de su debut el sábado en el Mundial 2026, ya que otras selecciones auriverdes vivieron una situación similar y acabaron levantando la Copa del Mundo.

El equipo que dirige Carlo Ancelotti, que ante Marruecos se estrenará como DT en un Mundial, enfrenta críticas por su juego irregular, por no haber ganado el título desde 2002 y por supuestamente contar con una generación con menos talento que las anteriores.

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"Es bueno que la selección llegue con algunas dudas, porque eso también ha pasado en otras ocasiones. El equipo actual tiene unas características diferentes a las (selecciones) de otras épocas", dijo el arquero del Liverpool este jueves en una rueda de prensa en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda la Canarinha.

"Lo más importante es cómo nos enfrentamos a esto ahora, cómo nos sentimos ahora, en lo que nos estamos convirtiendo como equipo, y esperamos que eso se traduzca en un buen resultado en este partido contra Marruecos", agregó.

Selección Brasil
Selección Brasil en su despedida para el Mundial 2026 - Foto:
AFP

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Antes de cada Mundial, en Brasil suelen recordarse los casos de los equipos que ganaron las estrellas en 1994 y 2002, que al igual que el combinado actual atravesaron caminos tormentosos durante el clasificatorio sudamericano.

"Todos los periodos tuvieron sus características. Es innegable que el último fue muy difícil para todos los jugadores, sentimos en la piel las dificultades que tuvimos", afirmó Alisson, de 33 años.

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- Ve normales las exigencias -

El Scratch terminó quinto entre diez equipos en las pasadas eliminatorias, su peor posición desde que se disputan con el formato actual (para el Mundial de Francia 1998).

Además, encajó derrotas dolorosas, entre ellas el revés 1-0 ante Argentina en el Maracaná, en 2023, que acabó con su invicto histórico como local en las clasificatorias.

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"Es normal que se nos exija. Sea injusto o no, creo que forma parte del fútbol, forma parte del paquete que conlleva vestir esta camiseta. Por la historia, la gente quiere que los jugadores que visten la camiseta de la selección ganen títulos", sostuvo el guardameta.

"Pero lo más importante es el momento en que nos encontramos actualmente. Desde la llegada de Ancelotti (hace un año) el ambiente se transformó. Él es un tipo con una presencia muy fuerte, que no está enfocado en polémicas", agregó.

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Alisson se perfila como el titular de Carletto, quien clasificó a los pentacampeones mundiales a la cita en Norteamérica, para el debut ante Marruecos, vigente campeón africano y semifinalista en Catar 2022.

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