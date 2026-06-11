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Gol Caracol  / ¿Qué pasó con Shakira al final de la inauguración del Mundial 2026?, video es viral en redes

¿Qué pasó con Shakira al final de la inauguración del Mundial 2026?, video es viral en redes

Shakira no solamente se llevó las miradas cuando apareció en el estadio Azteca para entonar un par de sus éxitos; sino que también tuvo un gesto que es comentado en redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Shakira en la inauguración del Mundial 2026.
Shakira en la inauguración del Mundial 2026.
AFP.

Shakira vuelve al escenario del Mundial. "Dai Dai" retumbó en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México en la culminación de una corta ceremonia de apertura que antecedió el partido inaugural del torneo de 2026, entre el anfitrión y Sudáfrica.

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy, constataron periodistas de la AFP. Encabezaba una sensual coreografía junto a bailarines vestidos de ropa deportiva.

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Shakira antes presentó el himno "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010. La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un "Bienvenidos a México" en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También participaron bailarines vestidos de dorado -con balones de oro en las manos- que bordeaban el escenario, que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026, entonó 'Dai Dai'.
Shakira en la inauguración del Mundial 2026, entonó 'Dai Dai'.
Foto: AFP

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El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego del Azteca, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, después de 1970 y 1986, y está repleto con los casi 81.000 asientos que tiene de capacidad ocupados.

Sin embargo, terminadas las presentaciones musicales y con los miles de espectadores eufóricos y a la expectativa por el duelo entre sudafricanos y mexicanos; la famosa artista colombiana protagonizó un momento que es comentado en redes sociales y cuyo video se hizo viral.

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Y es que con los tiempos justos, a Shakira le dio por seguir bailando e incluso alcanzó a tirarse unos pasos junto con un funcionario de la logística que estaba en el camino a los camerinos en el estadio Azteca.

La barranquillera evidenció de esa manera su alegría, el sabor y el beneplácito por haber estado en la imponente ceremonia inaugural del certamen que organiza la FIFA y que se extenderá hasta el 19 de julio próximo.

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