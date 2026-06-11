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Gol Caracol  / Palo le negó doblete a Julián Quiñones, en México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Palo le negó doblete a Julián Quiñones, en México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

El atacante mexicano sigue buscando con insistencia su segunda anotación y, finalizando la primera parte, el palo le negó el doblete con México. Vea AQUÍ la acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Julián Quiñones, en duelo por la Copa del Mundo 2026, con la Selección de México.
Julián Quiñones, en duelo por la Copa del Mundo 2026, con la Selección de México.
Foto: AFP.

Julián Quiñones está intratable y, con el objetivo de convertirse en el goleador de la Selección de México, sigue buscando con insistencia su doblete en el área africana.

El atacante nacionalizado mexicano, tuvo otra opción clara en el final de la primera parte, apareciendo solo y con tiempo cerca al punto penalti, en donde recibió el balón, para sacar un posterior remate colocado.

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Sin embargo, pese a la buena ubicación y potencia; el palo le negó el doblete a Quiñones, quien, después de anotar el 1-0 parcial, sigue buscando su segundo tanto.

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