Estados Unidos vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Sub-20

Este domingo se jugará el tercer encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20 entre Estados Unidos y Marruecos. ¡Prográmese con el juego!

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2025
Estados Unidos vs Marruecos, en el Mundial Sub-20
Fotos: AFP y X/ @USYNT

