Atentos en la Selección Colombia Sub-20; estos son los jugadores clave de España

La Selección Colombia Sub-20 afronta este sábado uno de los retos más exigentes de su historia reciente: los cuartos de final del Mundial de Chile frente a España, una potencia juvenil que ha demostrado equilibrio, técnica y contundencia en cada presentación. El equipo dirigido por Paco Gallardo llega con confianza tras eliminar a Ucrania y vencer a Brasil en la fase de grupos, sustentado en una generación de futbolistas con gran proyección europea que obligan a la 'tricolor' a estar en máxima alerta.

Por lo tanto, el diario español 'Mundo Deportivo' dio a conocer los jugadores clave de su selección para conseguir la clasificación a semifinales. Uno de los principales peligros del conjunto 'ibérico' es Pablo García, extremo del Real Betis, quien se ha consolidado como el cerebro del equipo. Su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para moverse entre líneas lo convierten en una amenaza constante. García suele conectar con los delanteros en espacios reducidos y es el encargado de romper los esquemas defensivos rivales con filtraciones sorpresivas. Colombia deberá cortar esas líneas de pase y presionarlo desde la salida para evitar que marque el ritmo del encuentro.

En el frente de ataque, Iker Bravo representa otro foco de preocupación. El delantero del Udinese ha sido determinante por su movilidad, su potencia en el área y su eficacia frente al arco, con dos goles en el torneo. Bravo no solo finaliza jugadas, también genera presión alta y arrastra marcas, lo que libera espacios para sus compañeros. La defensa colombiana tendrá que mantener una vigilancia constante sobre él y evitar concederle metros en la frontal del área.

El mediocampo español también cuenta con Rayyane Belaid, un futbolista de ida y vuelta que aporta equilibrio entre recuperación y ataque. Su despliegue físico y su capacidad para llegar desde segunda línea lo hacen impredecible. Colombia necesitará un mediocampo ordenado para impedirle conectar con los extremos. A su lado, Rodrigo Mendoza, del Elche, cumple una función clave en la distribución del juego. Es el encargado de dar fluidez a las transiciones y de controlar el ritmo de posesión, un rol que podría ser determinante si los 'cafeteros' no logran presionarlo con intensidad.



Jugadores de la Selección España Sub-20 celebrando el gol que le marcaron a Ucrania en los octavos de final del Mundial. AFP

Por las bandas, España ha mostrado una gran fortaleza gracias a Jesús Fortea y Julio Díaz, laterales del Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente. Ambos aportan profundidad ofensiva y velocidad en el repliegue, factores que podrían complicar a los defensas de la 'sele' si no hay coberturas efectivas.

España llega con una base sólida y una generación talentosa, pero Colombia viene de demostrar carácter y eficacia en el juego contra Sudáfrica. Para soñar con las semifinales, el equipo deberá neutralizar la creatividad española y responder con intensidad, concentración y espíritu competitivo.