Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Atentos en la Selección Colombia Sub-20; estos son los jugadores clave de España

Atentos en la Selección Colombia Sub-20; estos son los jugadores clave de España

En territorio español se habló de los jugadores clave del combinado ibérico para lograr vencer a la Selección Colombia Sub-20 este sábado por los cuartos de final del Mundial que se realiza en Chile.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Algunas figuras de la Selección de España Sub-20
Algunas figuras de la Selección de España Sub-20
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad