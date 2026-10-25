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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lucas González y su queja por apretado calendario de Nacional; “el equipo está reventado”

Lucas González y su queja por apretado calendario de Nacional; “el equipo está reventado”

El entrenador de Atlético Nacional expresó su preocupación por el desgaste físico de sus jugadores tras vencer 2-1 a Independiente Medellín en el clásico paisa por la Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Atlético Nacional
Atlético Nacional
Colprensa

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Medellín este domingo en una nueva edición del clásico paisa. Sin embargo, tras el triunfo, el técnico Lucas González manifestó su inconformidad con la apretada programación del calendario y el poco tiempo de recuperación entre partidos.

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"Tuvimos cinco partidos en diez días o algo así. Nos enfrentamos en dos clásicos y, afortunadamente, ganamos ambos. Si jugáramos como debería jugar todo el mundo, cada tres o cuatro días, y no a las 48 horas, con dos partidos consecutivos de visitante y solo dos días de recuperación entre partidos, no tendríamos que cambiar tanto", explicó el entrenador.

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González fue contundente al describir el estado físico de sus dirigidos y señaló que el equipo aprovechará los días disponibles para descansar y preparar su próximo compromiso frente a Independiente Santa Fe.

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"El equipo está reventado, es normal. Tenemos tres días y jugamos al cuarto día. Por fin tendremos un día libre mañana, para que los chicos compartan con su familia y piensen en otra cosa que no sea fútbol, y después dos días para preparar el partido con Santa Fe. Están cansados", afirmó.

Lucas González destacó la reacción de Nacional

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El entrenador también reconoció las dificultades que tuvo Atlético Nacional durante el primer tiempo, en el que Independiente Medellín logró incomodar a su equipo con una presión efectiva. Además, felicitó a Amaranto Perea por el planteamiento del conjunto poderoso.

Lucas González, DT de Nacional.
Lucas González, DT de Nacional.
COLPRENSA.

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"El primer tiempo del Medellín es muy bueno, no logramos contrarrestarlo. Vinieron a presionarnos, compitieron muy bien. La primera parte, es una de las peores como entrenador de Nacional. Tiene mucho mérito lo que Amaranto y sus jugadores han logrado", reconoció.

Sobre las indicaciones que dio durante el descanso, González explicó que buscó alternativas tácticas y apeló al orgullo de sus futbolistas para cambiar el desarrollo del clásico.

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"El mensaje fue encontrar alternativas y soluciones. Medellín estaba compitiendo mejor, no lográbamos encontrar los espacios. Además, tocarles el orgullo a nuestros jugadores, porque era imposible perder con nuestra hinchada. En la parte táctica lo ajustamos también", señaló.

Finalmente, el técnico verdolaga destacó la capacidad de sus dirigidos para remontar un compromiso complicado y quedarse con los tres puntos. "Mucho mérito de los jugadores, que le dieron vuelta a un partido que era muy difícil", concluyó.

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