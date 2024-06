"Luis 'Chino' Sandoval no estaba de parranda, era una reunión familiar"

Este miércoles, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Angelo Ronconi, representante de Luis 'Chino' Sandoval, habló sobre el presunto acto de indisciplina del delantero del Real Cartagena, por unos videos en el que se le ve de fiesta. Todo se dio a conocer por un portal informativo de la ciudad 'heróica'.

De entrada, Ronconi se dio a la tarea de contar bien que fue lo ocurrido. "La idea es aclarar esta situación precisamente por la noticia que salió ayer en 'El Universal'. Hasta el momento la única nota es esa, entiendo que ni el Real Cartagena ni de nuestra parte ha salido algo al respecto. El periódico ha manifestado esta información desde la versión de unos vecinos del conjunto donde vive el jugador", manifestó el agente.

En orden de ideas, el representante reveló cuál fue la realidad de tal encuentro que tuvo como protagonista al ExDeportivo Cali. "Queremos aclarar que en ningún momento llegó la policía como se ha dicho, sólo una vez le pidieron bajar el volumen y se hizo. No era una parranda, era una reunión familiar y además era sorpresa porque Luis no sabía nada. Él regresó de viaje el domingo y la familia lo recogió en el aeropuerto, llegó a la casa y le dieron la sorpresa. Era una reunión sólo con familiares a excepción de mi esposa y de mi. Decidimos encontrarnos el domingo, en ocasión del cumpleaños de él", agregó.

Por último, Ronconi dejó en claro que el Real Cartagena está al tanto de la situación y que desde la parte del jugador se ha puesto a disposición todo para confirmar que no resultó ser un hecho de indisciplina. "Esta mañana estuve en la sede del club, hemos entregado videos y pruebas de qué era una reunión familiar donde participaban sólo familia. No era en un lugar público y no era una parranda. Aclarando esto en que la parte que más nos interesa es el fútbol. Luis está triste porque salió esta desacertada información sobre todo para un jugador como él, que ha tenido precedentes de indisciplina y pues obviamente cuando se trata de alguien como él todo se hace más grande, pero él está aquí conmigo y está tranquilo".

Luis Sandoval es una de las grandes incorporaciones del Real Cartagena.

Otras declaraciones de Angelo Ronconi:

No era una parranda...

"La parranda si hace alusión a un evento más extremo, donde hay mucho alcohol, mucha bulla y muchas personas. Repito era en un apartamento privado con familiares y ahí evidencia eso por eso manifiesto que es una reunión familiar".

¿Cómo esta Luis actualmente?

"Está en una muy buena condición física en este momento para darlo todo y todos deberíamos estar concentrado en lo que son los objetivos comunes".

¿Por qué Luis no viajó con el equipo a Bogotá para el duelo frente a Tigres?

"Claramente cuando sale esta noticia, el club, que está en todo su derecho, empieza una averiguación de lo que está pasando y para no crear polémica en el grupo se ha preferido que Luis no viaje para el partido contra Tigres".

La escuadra que le sigue la pista al 'Chino' Sandoval

"Podemos decir que el equipo que está más cercano a Luis es el Independiente Medellín, todavía falta, no se ha tomado una decisión definitiva, pero ese club siempre ha manifestado el interés en él y sigue haciéndolo".