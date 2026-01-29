Luto en el fútbol colombiano; murió jugador campeón de histórico club

En las últimas horas, Unión Magdalena se reportó en redes sociales anunciando el fallecimiento de un los futbolistas que fue campeón en 1968, el único titulo en la historia del club. Se trata de Eugenio Samaniego, paraguayo que murió en su país natal a los 86 años.

"Unión Magdalena lamenta profundamente el fallecimiento de Eugenio Samaniego, exjugador de nuestra institución y campeón del Fútbol Profesional Colombiano en 1968. Su legado hace parte indeleble de la historia del Club y de la gesta que marcó para siempre al fútbol colombiano y al sentimiento bananero. Eugenio Samaniego integró una generación que llevó el nombre del Unión Magdalena a lo más alto, dejando una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. A su familia, amigos y allegados, el Club extiende un mensaje de solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento de profundo dolor", se lee en el comunicado del conjunto de Santa Marta.