Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano; murió jugador campeón de histórico club

Luto en el fútbol colombiano; murió jugador campeón de histórico club

El miércoles 28 de enero, uno de los clubes añejos del balompié nacional confirmó el fallecimiento de uno de sus campeones del único título que ostenta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ene, 2026
Eugenio Samaniego, campeón con Unión Magdalena en 1968.
Eugenio Samaniego, campeón con Unión Magdalena en 1968.
Unión Magdalena.

