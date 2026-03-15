A Richard Ríos no le bastó el gol con Benfica; "tomó muchas malas decisiones y falló"

Richard Ríos inauguró su casillero goleador con Benfica en lo que respecta en la Liga de Portugal. El volante lideró con gol el triunfo de las 'águilas', en condición de visitante, 2-1 sobre el Arouca el sábado anterior, pero pese a su anotación en el compromiso de la jornada 26, el antioqueño fue 'rajado' en la prensa deportiva lusitana.

Ríos Montoya compartió el mediocampo con el luxemburgués Leandro Barreiro y fue amonestado al minuto 60, en compromiso que se llevó a cabo en el Estádio Municipal de Arouca. Al centrocampista de la Selección Colombia no le perdonaron sus malas decisiones en el césped y que fallara en muchas entregas del balón.

Richard Ríos en Arouca vs. Benfica por la Liga de Portugal. X de @SLBenfica

Así las cosas, en el diario 'A Bola' registraron de la siguiente manera el desempeño del exPalmeiras. "Se precipitó demasiado, el balón parecía quemarlo bajo presión, tomó muchas malas decisiones y falló pases; rara vez jugó directamente frente al rival, no pudo cubrir terreno con el balón".



En el mismo informe del tabloide mencionado agregaron: "Buscaba su lugar en el campo y también falló en algunos momentos de presión y cuando tuvo que usar su físico. Estuvo en el lugar correcto y cabeceó, sin saltar, para el primer gol del equipo, después de un córner ejecutado por Schjelderup".

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Su calificación fue un cuatro sobre diez; siendo el mejor puntuado en este partido Franjo Ivanović, quien fue el autor del gol del triunfo del Benfica, al minuto 90+6.



¿Cómo va el Benfica en la Liga de Portugal?

El resultado dejó a los dirigidos por José Mourinho con 62 puntos en la tabla general, mismo puntaje que el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, que es segundo y +50 DG,pero que este fin de semana no tuvo acción porque el compromiso frente al Tondela fue pospuesto.



¿Cuándo es el próximo partido del Benfica, club donde juega Richard Ríos?

El calendario del fútbol de Portugal indica que será este sábado 21 de marzo cuando reciban en el Estádio da Luz al Vitória Guimarães, en partido que tiene como horario de inicio para Colombia a la 1:00 de la tarde.

Richard Ríos (20) marcó uno de los goles del triunfo de Benfica sobre Arouca. AFP

Reviva acá el gol de Richard Ríos en Arouca 1-2 Benfica por la Liga de Portugal: