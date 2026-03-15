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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Richard Ríos no le bastó el gol con Benfica; "tomó muchas malas decisiones y falló"

A Richard Ríos no le bastó el gol con Benfica; "tomó muchas malas decisiones y falló"

El antioqueño marcó gol en el triunfo 1-2 del Benfica sobre Arouca el sábado; no obstante, su desempeño en cancha no fue el esperado. A Richard Ríos le dieron con 'toda' en Portugal.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Richard Ríos en Arouca vs. Benfica por la Liga de Portugal.
Richard Ríos en Arouca vs. Benfica por la Liga de Portugal.
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