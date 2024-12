'Manga' Escobar: "En clubes de Colombia piden plata para jugar, ni porque uno fuera malísimo"

Andrés Ramiro 'Manga' Escobar tiene 33 años. En su hoja de vida reposa una trayectoria futbolística por clubes de nuestro país, entre ellos Cali, Nacional y Millonarios , y en el exterior en ligas como las de Ucrania, Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina y hasta Islandia. Lo más reciente que hizo el nacido en Puerto Tejada fue en Nueva Chicago, del fútbol argentino, en el primer semestre de la presente temporada.

En la actualidad, tal y como lo aseguró sin dudar dos veces, afirmó que vive tranquillo fruto de las inversiones que ha hecho, acaba de montar un bar en su tierra natal y aunque difiere y crítica fuertemente la forma en la que se maneja el fútbol ahora, no cierra la puerta a vestirse de cortos de cara a 2025.

'Manga' fue sincero, directo y no se calló nada en una charla con Gol Caracol. "Ahora el fútbol está complicado, hay muchos intereses de por medio, he pasado momentos difíciles a lo largo de mi carrera, entonces cada vez se hace más complicado jugar. Me gustaría seguir jugando; pero si no se puede, ya está; yo sigo con mi vida", inició el caucano.

De paso Escobar también fue crudo en su análisis del fútbol que se juega hoy y la calidad de los jugadores que desfilan por los estadios de Colombia e incluso a nivel internacional.

Andrés 'Manga' Escobar, en sus inicios jugando en el Cali. COLPRENSA

"Lo digo con mucho respeto, hay jugadores actuales que juegan porque son buenas personas, eso ha hecho perder un poco de calidad al fútbol. Juega el que se porta bien, él que llega temprano al entreno, pero la verdad, va uno a ver y le pegan mal al balón, no hacen un pase a 10 metros. Entonces hay entrenadores, presidentes y les gusta porque son 'normalitos', pero no traen problemas. A los entrenadores no les gusta lidiar con personas fenómenas porque piensan que se va a estar por encima de ellos", agregó el hombre que también pasó por selecciones Colombia juveniles.

'Manga' Escobar reconoce que en el pasado tuvo algunos inconvenientes de indisciplina que "pasan factura" y esto ha representado un obstáculo en los momentos de tratar de llegar a acuerdos con equipo colombianos.

"Muchas veces hay directivos menospreciando y humillando, incluso faltando al respeto. No es que me falten al respeto por lo que me ofrezcan, sino de la manera en que lo hacen. Se refugian en todo lo que uno pasó para ofrecerte: dicen, venga hay 5 millones y yo de una les digo, no hermano, muchísimas gracias por la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y yo ya no soy la misma persona que antes, entonces obviamente son intereses y se refugian en eso para ofrecer poco".

¿Cómo ve la situación del Cali?

"Es complicado. Uno no quiere hablar mal del club, pero hay mucho negocio, muchas cosas, intereses, cosas que no me gustan para nada".

¿A usted le han intentado cobrar por jugar en el fútbol profesional?

"Lo hacen, sí lo hacen. Es de manera muy sutil que lo hacen. Dicen por ejemplo, 'puede dar tantos millones de pesos y lo ponemos en tal equipo'. Pero yo soy muy capo para estar pagando. Ni porque fuera malísimo. Eso daña el fútbol. Lo peor del caso es que hay que si paga y juega. es sencillo".

¿Ve partidos del fútbol colombiano hoy?

"No, no lo veo mucho. Lo que pasa es que cuando yo salí a jugar, mucha gente prendía el televisor por verme a mí, esto lo digo con mucho respeto, sin soberbia y sin nada de eso. Hoy que yo diga voy a prender el televisor para ver a tal jugador o al otro; no. De pronto cuando veo, por ejemplo lo hago con Racing porque va a jugar 'Juanfer,' Quintero, quien es de esos jugadores que cuando toma el balón sabe que algo va a pasar".