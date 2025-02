No, gracias.

Marino Hinestroza se enojó, no celebró el gol de Nacional e ignoró a Edwin Cardona Aunque le cometieron el penalti a Marino Hinestroza no fue el que pateó contra Santa Fe, se indignó por eso y decidió no festejar la anotación de Edwin Cardona. Luego le dejó la mano estirada.